BTS, 일본 레코드대상 '특별국제음악상' 초대 수상자

방탄소년단(BTS)이 일본의 음악 시상식인 일본 레코드대상에서 신설 '특별국제음악상'의 첫 수상자가 됐다.소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 방탄소년단은 지난 30일 일본 TBS로 생중계된 제62회 일본 레코드대상에서 특별국제음악상을 수상하고 영상으로 수상소감을 전했다.특별국제음악상은 올해 신설된 부문으로 방탄소년단이 초대 수상자로 기록됐다.올해 일본 레코드대상 수상자 중 해외 아티스트는 방탄소년단이 유일하다.이들은 "정말 감사드린다"며 "올해는 세계적으로 힘든 해였는데, 음악이 더없이 큰 힘이 됐다.저희 노래도 여러분들에게 조금이나마 힘을 드릴 수 있으면 좋겠다"고 밝혔다.이들은 영상을 통해 '다이너마이트'와 '라이프 고스 온' 무대도 펼쳤다.'라이프 고스 온' 무대는 일본에서는 처음으로 공개한 것이다.방탄소년단은 지난 25일 공개된 일본 오리콘 차트 연간 랭킹에서도 눈에 띄는 성과를 냈다.이들은 '작품별 판매수' 부문 앨범 랭킹에서 7월 발매한 일본 앨범 '맵 오브 더 솔 : 7 ~더 저니~'(MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~)로 65만 8천882장의 판매량을 기록하며 3위에 올랐다.정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'과 미니앨범 'BE'는 각각 5위와 16위를 차지하는 등 총 4장의 앨범이 톱 100에 들었다.방탄소년단은 싱글과 앨범, 스트리밍, DVD 등의 판매 금액을 합산해 순위를 매기는 '아티스트별 세일즈' 부문에서는 2위를 차지했다.'스트리밍 랭킹'에서는 '다이너마이트'가 7위를 기록했다.방탄소년단은 31일 온라인 라이브 스트리밍으로 개최되는 빅히트 산하 레이블 가수들의 합동공연 '2021 뉴 이어스 이브 라이브'에 출연해 전 세계 팬들을 만날 예정이다.이들은 이날 팬들과 함께 만든 '라이프 고스 온' 아미 버전 뮤직비디오를 공개하기도 했다.틱톡에서 지난달 20일부터 이달 5일까지 팬들이 '라이프 고스 온'을 각자 창의적인 방식으로 재해석하는 챌린지를 진행하고 이를 모아 뮤직비디오를 만들었다.팬들은 팬데믹 시대를 관통하는 '라이프 고스 온'의 메시지를 캘리그래피, 그림, 페이스 페인팅, 춤 등 다양한 방식으로 표현했다.챌린지 참여 건수는 총 46만3천276건에 이른다./연합뉴스