크래비티 (사진=스타쉽)

그룹 크래비티(CRAVITY)가 데뷔 첫해를 성공적으로 마무리했다.크래비티는 지난 4월 ‘Break all the Rules(브레이크 올 더 룰즈)’로 음악 팬들의 뜨거운 관심 속에 데뷔, 신인이라고 믿기 어려운 기록들로 2020년을 가득 채웠다.데뷔 앨범 ‘크래비티 시즌 1. 하이드아웃 : 리멤버 후 위 아(CRAVITY SEASON 1. HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE)’는 한터차트 상반기 음반 차트 신인 부문 1위를 차지하며 2020년 상반기 데뷔한 아티스트 중 가장 높은 판매량을 기록했다. ‘브레이크 올 더 룰즈’의 강렬한 퍼포먼스에 이어 크래비티는 후속곡 ‘Cloud 9(클라우드 나인)’으로 청량미를 뽐내며 폭넓은 콘셉트 소화력을 자랑했다. 해당 앨범으로 아이튠즈 톱 케이팝 앨범 차트 7개 지역 1위, 총 12개 지역에서 TOP 3에 올랐고 빌보드 ‘소셜 50’ 12위에도 이름을 올려 전 세계의 주목을 받았다.또한 8월에 두 번째 미니앨범 ‘크래비티 시즌 2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투(CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO)’를 발표하며 초고속 컴백으로 팬들을 만났다. 크래비티는 타이틀 ‘flame(플레임)’으로 141일 만에 음악방송에서 1위를 거머쥐며 대세 반열에 올랐다. 한층 성숙해진 모습과 탄탄한 팀워크가 돋보이는 퍼포먼스로 글로벌 케이팝 팬들의 마음을 사로잡은 것이다. 특히, 일본에서 정식 데뷔를 하기 전임에도 두 번째 미니앨범으로 전 타워레코드 전점 종합 앨범 차트에서 1위에 등극, 글로벌 아티스트로서의 성장이 기대되고 있다.크래비티는 팬들의 열렬한 응원에 보답하고자 10월 온라인 팬미팅 ‘CRAVITY COLLECTION : C-EXPRESS’를 개최하기도 했다. 데뷔 후 만나지 못했던 팬들과 언택트로 함께 무대를 완성하며 즐거운 추억을 쌓았다. 전 세계 126개국 러비티(공식 팬클럽)를 만날 수 있었던 자리인 만큼 멤버들은 바쁜 활동에도 열심히 준비한 무대들로 팬들에게 잊을 수 없는 감동을 선사했다.현재 크래비티는 ‘광주 K팝 스타의 거리’ 홍보대사로도 활동 중이다. 거침없는 성장세로 지난 10월 홍보대사로 위촉된 크래비티는 1년간 ‘스타의 거리’와 광주 관광지를 알리는 홍보 활동을 펼칠 예정이다. 다양한 체험활동을 담은 유튜브 영상 콘텐츠로 국내뿐만 아니라 해외 케이팝 팬들에게 소식을 전하며 홍보대사로서의 역할을 톡톡히 해내고 있다.공백기 동안에도 크래비티는 자체 제작 예능 콘텐츠 ‘크래비티 파크(CRAVITY PARK)’를 통해 유쾌한 예능감까지 드러냈다. 매주 월요일 오후 9시 크래비티의 네이버 V 라이브 채널에서 공개되는 ‘크래비티 파크’는 다채로운 콘셉트로 진행되며, 멤버들의 재치있는 입담과 새로운 케미를 확인할 수 있다. 뛰어난 실력에 예능감까지 더해지면서 크래비티는 新예능돌로 부상했다.올해 크래비티는 ‘2020 소리바다 베스트 케이 뮤직 어워즈(2020 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS)에서 신한류 소리바다 신인상을 수상하며 트로피 행진의 시작을 알렸다. ‘2020 올해의 브랜드 대상’, ‘2020 아시아 모델 어워즈’와 ‘MMA 2020(멜론 뮤직 어워드 2020)’, ‘2020 더팩트 뮤직 어워즈(THE FACT MUSIC AWARDS)’ 등 대규모 시상식에서 신인상을 휩쓸며 2020년 데뷔한 많은 아티스트들 사이에서 5관왕이라는 대기록을 세웠다.신인상과 함께 ‘2020 AAA(Asia Artist Awards)’에서 올해의 포텐셜, ‘2020 MAMA(Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)’의 베스트 오브 넥스트까지 차지하며 크래비티는 명실상부 2020년을 대표하는 신인 아티스트로 입지를 다졌다.최근 컴백을 예고한 크래비티는 오는 1월 19일 세 번째 미니앨범 ‘크래비티 시즌 3. 하이드아웃 : 비 아워 보이스(CRAVITY SEASON 3. HIDEOUT : BE OUR VOICE)’ 발매를 앞두고 있다. 데뷔 첫해였던 2020년 압도적인 존재감을 뽐낸 크래비티가 2021년에는 어떤 활약을 펼칠지 귀추가 주목된다.한편, 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 12월 31일 MBC 가요대제전에 출연해 2020년 한해를 마무리 할 예정이다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com