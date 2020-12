AB6IX (사진=브랜뉴뮤직)

AB6IX(에이비식스)가 첫 리패키지 앨범의 티저 포스터를 기습 공개하며 내년 1월 18일 컴백을 공식화했다.브랜뉴뮤직은 오늘(31일) 오후 12시, AB6IX의 공식 SNS 채널들을 통해 내년 1월 18일에 발매될 AB6IX의 세 번째 EP 리패키지 앨범 'SALUTE : A NEW HOPE'의 티저 포스터를 공개하며 눈길을 끌었는데, 공개된 포스터에는 신비로운 분위기의 오로라와 별들이 돋보이는 밤 하늘을 배경으로 놀이공원 입구를 연상시키는 구조물의 이미지가 담겨져 이번 새 앨범 콘셉트에 대한 궁금증을 증폭시켰다.특히, AB6IX는 지난 앨범 ‘SALUTE’로 절도 있고 역동적인 역대급 퍼포먼스를 선보이며 강렬한 인상을 남긴 바 있어 이번 리패키지 앨범 ‘SALUTE : A NEW HOPE’를 통해 과연 어떤 새로운 매력을 선사할지 벌써부터 많은 팬들의 관심이 집중되고 있다.한편 AB6IX (전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)가 처음으로 선보이는 리패키지 앨범 'SALUTE : A NEW HOPE'는 오는 1월 18일 오후 6시 전격 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com