T1419 (사진제공= MLD엔터테인먼트)

MLD엔터테인먼트(이하 MLD)가 론칭하는 신인 보이그룹 T1419가 데뷔 앨범 'BEFORE SUNRISE Part. 1(비포 선라이즈 파트. 1)'의 예약 판매를 시작했다.T1419(노아, 시안, 케빈, 건우, 레오, 온, 제로, 카이리, 키오)는 지난 28일 전 온·오프라인 음반 사이트를 통해 1집 싱글 앨범 'BEFORE SUNRISE Part. 1'의 예약 판매를 시작하고 본격 데뷔 카운트다운에 돌입했다.데뷔 앨범 'BEFORE SUNRISE Part. 1'에는 타이틀곡 '아수라발발타(ASURABALBALTA)'를 비롯해 수록곡 'Butt Out(벗 아웃)' 등 총 3곡이 담겼다. 그 밖에도 포토북, 스프레드 포토, T1419의 로고가 새겨진 마스크 스트랩 등 스페셜 한 구성품이 증정될 것으로 알려져 기대를 모으고 있다.특히 예약 판매 특전으로 T1419의 한정판 단체 및 개인 포스터가 추가로 증정될 예정이어서 눈길을 끈다.T1419의 데뷔 타이틀곡 '아수라발발타'는 HIP-HOP, EDM 기반에 트렌디한 사운드와 독특한 소스의 테마 리드가 특징인 곡이다. '아수라발발타'는 "원하는 대로 이루어지리라"는 뜻을 담은 주문으로 T1419 아홉 멤버가 자신들의 밝은 미래를 위해 염원하는 마음이 담겼다.앞서 지난 23일 T1419는 공식 SNS 채널을 통해 데뷔 소식을 담은 자필 편지를 공개하며 기대를 높인 바 있다.T1419는 본격 데뷔에 앞서 프리 데뷔곡 '드라큘라'를 발매했는데, '드라큘라' 뮤직비디오는 공개 4일 만에 약 700만 뷰를 기록하며 초특급 데뷔 프로모션으로 관심을 모았다. 또 지난달 16일 웹예능 '데일리어스’(Daily Us)'를 공개하기도 했다.T1419는 지난달 20일 국제게임전시회 '지스타 2020'에서 타이틀송 'ROW' 공개를 비롯해 1시간의 단독 콘서트급 공연으로 전 세계 4000여 명의 관객을 운집시켜 화제를 모은 바 있다.이채로운 9인 9색 매력과 유니크한 아이덴티티로 기대를 모으고 있는 T1419는 MLD와 글로벌 IT 기업 NHN, 소니뮤직(Sony Music)이 손잡고 선보이는 초대형 신인 보이그룹으로 국내뿐 아니라 미국, 일본 동시 데뷔를 목표로 기획한 프로젝트다.체계적인 시스템 속에서 집중적인 트레이닝을 받았으며, 비주얼은 물론 보컬과 랩, 퍼포먼스, 프로듀싱, 언어 회화 능력 등 다양한 재능을 갖춘 최정예 멤버로 구성된 것으로 알려져 있다.한편 T1419는 내달 11일 '글로벌 데뷔쇼'를 개최하고 1집 싱글 앨범 'BEFORE SUNRISE Part. 1’으로 정식 데뷔에 나선다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com