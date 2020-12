‘내년 1월 컴백’ 에픽하이, 정규 10집 ‘Epik High Is Here 上’ 발매

[연예팀] 에픽하이 새 앨범 발매일이 확정됐다.





29일 소속사 아워즈는 “에픽하이(타블로, 미쓰라, 투컷)가 내년 1월18일 오후 6시 2CD로 구성된 정규 10집 ‘Epik High Is Here’의 첫 번째 앨범 ‘Epik High Is Here 上’을 발매한다”고 밝혔다.





이번 음반은 지난해 3월 발표한 ‘sleepless in __________’ 이후 에픽하이가 1년 10개월 만에 공개하는 신보이며, 정규앨범으로는 지난 2017년 발표한 정규 9집 ‘WE'VE DONE SOMETHING WONDERFUL’ 이후 3년 3개월 만이다.





타블로는 29일 0시 공식 SNS 계정을 통해 정규 10집 발매를 공식화하는 영상을 공개하며 팬들의 이목을 집중시켰다. 영상 속 ‘10집 - Epik High Is Here’라는 아이콘을 클릭하면 ‘上(CD1)’과 ‘下(CD2)’로 이뤄진 아이콘이 나타나며 ‘上’ 아이콘 속에는 10개의 음원 파일 아이콘이 담긴 것을 확인할 수 있다.





소속사 관계자는 “에픽하이의 정규 10집 ‘Epik High Is Here’는 ‘上’과 ‘下’ 의 2CD 앨범으로 구성됐다. 먼저 공개될 ‘Epik High Is Here 上’에는 10개 트랙이 수록될 예정이니 많은 기대와 관심 부탁드린다”라고 전했다.





발표하는 앨범마다 음원 차트 1위를 휩쓸었던 에픽하이는 이전 앨범 ‘sleepless in __________’ 타이틀곡 ‘술이 달다’로도 발매와 동시에 전 온라인 음원 차트를 올킬하는 저력을 발휘한 바 있다. 매 앨범 뜨거운 반응을 불러일으키는 에픽하이가 정규 10집으로 다시 한번 차트 정상에 등극할지 기대감이 모아진다.





에픽하이의 열 번째 정규앨범 ‘Epik High Is Here 上’은 내년 1월 18일 오후 6시 전세계 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.(사진제공: 아워즈)





