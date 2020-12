에픽하이, '2CD' 정규 10집으로 돌아온다…내달 '上' 발매

힙합그룹 에픽하이(타블로·미쓰라·투컷)가 다음 달 18일 새로운 정규앨범으로 돌아온다.소속사 아워즈는 에픽하이가 내년 1월 18일 오후 6시 정규 10집의 첫 번째 앨범 '에픽하이 이즈 히어 상'(Epik High Is Here 上)을 발매한다고 29일 밝혔다.에픽하이 정규 10집 '에픽하이 이즈 히어'는 '상'(上)과 '하'(下) 2CD로 구성된 앨범이다.먼저 공개되는 '상' CD에는 10개 트랙이 수록될 예정이라고 소속사 관계자는 밝혔다.이번 음반은 지난해 3월 발표한 '슬립리스 인(sleepless in) __________' 이후 에픽하이가 1년 10개월 만에 공개하는 신보다.정규앨범으로는 지난 2017년 발표한 정규 9집 '위브 던 섬싱 원더풀'(WE'VE DONE SOMETHING WONDERFUL) 이후 3년 3개월 만이다.2003년 데뷔한 에픽하이는 '우산', '러브 러브 러브', '팬' 등으로 대중적 사랑을 받았다.'sleepless in __________' 앨범 타이틀곡 '술이 달다'로도 음원차트를 휩쓸었다./연합뉴스