모모랜드 낸시 (사진=TC캔들러(TC Candler) 공식 유튜브 캡쳐)

글로벌 걸그룹 모모랜드(MOMOLAND)의 멤버 낸시가 ‘2020 세계에서 가장 아름다운 얼굴 100인’ 차트에서 10위에 올라 화제다.27일, 낸시는 영화사이트 TC캔들러(TC Candler)가 공식 SNS와 유튜브를 통해 선정한 ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴 100인(The 100 Most Beautiful Faces of 2020)'에서 10위를 차지해 눈길을 끈다.낸시가 속한 그룹 모모랜드는 지난달 17일 데뷔 4주년을 기념해 신곡 'Ready Or Not(레디올낫)' 발매했다. 'Ready Or Not‘은 가수 겸 프로듀서 싸이(PSY)의 지원사격이 더해져 화제를 모은 곡으로, 틴 팝(Teen Pop) 장르의 거부하기 힘든 색소폰 훅과 강렬함 업비트가 가미됐다.'오늘의 프롬 파티(prom party)에서는 내 매력과 가치를 마음껏 뽐내겠다'라는 당돌함과 당당함이 재치 있게 표현돼 곡의 중독성을 한층 업그레이드시켰다.한편 모모랜드는 타이틀곡 'Ready Or Not‘으로 활발한 활동을 이어가고 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com