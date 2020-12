효민, 임나영, 윤서빈(사진=써브라임 아티스트 에이전시)

효민, 임나영, 윤서빈이 커버 영상을 공개했다.써브라임 아티스트 에이전시는 지난 14일 윤서빈의 'Only Thing I Ever Get For Christmas'와 18일 임나영의 'Merry & Happy'에 이어, 26일 효민의 'Love Will Show You Everything' 커버 영상을 공개했다.세 사람은 각기 다른 분위기의 커버 곡으로 팬들에게 특별한 연말 선물을 전했다. 저스틴 비버의 곡을 선택한 윤서빈은 감미로운 목소리와 그에 어울리는 따뜻한 영상미로 훈훈함을, 임나영은 트와이스의 곡으로 노래와 랩 모두를 선보이며 사랑스러운 매력을 발산했다.효민은 영화 '이프 온리'의 OST 'Love Will Show You Everything'을 특유의 음색과 가창력으로 소화했다. 호소력 짙은 효민의 목소리로 전달되는 곡의 따뜻함은 감성적인 영상과 더해져 더욱 빛을 발했다.팬들에게 깜짝 선물을 전한 세 사람은, "크리스마스와 연말 분위기 모두 느끼기 힘든 시기다. 팬분들에게 잠시나마 편안하고 따뜻한 시간을 선물하고 싶어 이번 커버 영상을 준비했다. 영상을 보시는 순간만큼은 편안하게 웃을 수 있기를 바란다."며 커버 영상을 준비하게 된 계기를 밝혔다.효민, 임나영, 윤서빈의 커버 영상은 써브라임 아티스트 에이전시 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com