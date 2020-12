가요대전 모모랜드 T1419(사진=MLD엔터테인먼트)

모모랜드(MOMOLAND)와 T1419가 환상적인 컬래버레이션 무대를 선보여 전 세계 팬들의 이목을 사로잡았다.지난 25일 방영된 SBS '가요대전 in 대구'에서 모모랜드와 T1419는 'Ready Or Not(레디올낫)'으로 전무후무한 합동 무대를 펼쳐 화제를 모았다.이날 공연에서는 모모랜드는 'Ready Or Not' 무대를 T1419와 함께 꾸몄다. T1419는 적재적소에 등장해 강렬한 춤선으로 시선을 강탈했다. 또 모모랜드와 T1419는 레드 컬러의 의상으로 드레스코드를 맞춰 크리스마스 분위기를 한껏 자아내 눈길을 끌었다.방송 직후 모모랜드와 T1419는 높은 화제성으로 온라인을 뜨겁게 휩쓸었다. 주요 포털사이트 실시간 검색어 상위권에 오름과 동시에 각종 커뮤니티와 소셜미디어를 장악했다.T1419는 정식 데뷔 전임에도 불구하고 같은 소속사 선배 가수 모모랜드와 첫 방송 무대를 꾸며 그 의미가 더욱 특별하다.한편 T1419는 내달 11일 '글로벌 데뷔쇼'를 개최하고 정식 데뷔한다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com