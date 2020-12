제이창(Jay Chang)이 크리스마스를 맞아 특별한 캐롤 커버 영상을 공개했다.제이창은 지난 25일 크리스마스를 맞아 직접 미국에서 전해온 The Noel(feat. Sam Shore)의 'All For Christmas' 크리스마스 캐롤을 커버하며 연말 코로나 19로 힘든 시기에 따뜻한 메세지를 전했다. 제이창은 지난 달 11월 첫 디지털 싱글 '아인'을 발매하며 남다른 알앤비 감성을 자극하며 작사, 작곡, 편곡까지 가능한 차세대 싱어송라이터임을 입증했다.한편, 제이창은 MBC 오디션 프로그램 '언더나인틴'에 출연, 남다른 감성과 가차역으로 대중들과 프로듀서들에게 첫 눈도장을 찍었다. 제이창은 첫 디지털 싱글 '아인'을 발매한 이후 차세대 싱어송라이터롤 계속해서 꾸준히 음악성을 높여갈 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com