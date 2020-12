세븐틴 (사진=플레디스 엔터테인먼트)

그룹 세븐틴이 'My My' 홀리데이 버전을 깜짝 공개하며 팬들에게 따뜻한 크리스마스 선물을 안겼다.지난 25일 오후, 세븐틴은 공식 유튜브 채널을 통해 미니 7집 '헹가래'의 선공개 곡이자 수록곡 'My My(마이 마이)'를 홀리데이 버전으로 새롭게 편곡한 영상을 깜짝 공개, 색다른 매력의 'My My'를 탄생시켰다.공개된 'My My (Holiday ver.)'는 시작과 동시에 맑은 종소리와 함께 연말 분위기가 물씬 느껴지는 경쾌한 사운드가 흘러 나와 원곡과는 또 다른 느낌의 감성을 선사하며 폭발적인 반응을 얻고 있다.세븐틴의 'My My'는 해답을 알 수 없는 여정을 떠나는 청춘들에게 위로가 되어주는 힘찬 응원 곡으로 '꿈을 향한 여정'이라는 자전적인 이야기가 담긴 만큼 희망찬 에너지와 세븐틴 표 청량함을 가득 느낄 수 있는 노래다.특히 세븐틴의 'My My'는 미국 매거진 페이퍼(PAPER)가 최근 발표한 '2020년 최고의 K-pop 노래 40 곡(The 40 best K-pop songs of 2020)'에 선정된 곡으로, 세븐틴의 음악을 높게 평가하고 극찬하며 전 세계 글로벌 인기를 실감케 했다.더불어 세븐틴은 내년 1월 초 방송되는 미국 CBS 'The Late Late Show with James Corden(더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든, 이하 '제임스 코든쇼')'에 첫 출연을 확정하며 막강한 글로벌 저력과 영향력을 입증, 벌써부터 기대감이 치솟고 있다.한편 세븐틴이 출연하는 미국 CBS '제임스 코든쇼'는 내년 1월 초 방송된다.