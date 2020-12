모모랜드 (사진=MLD엔터테인먼트)

글로벌 걸그룹 모모랜드(MOMOLAND)가 'Ready Or Not(레디올낫)' 크리스마스 버전 스페셜 영상을 공개했다.지난 24일 모모랜드는 공식 SNS 채널을 통해 'Ready Or Not' 크리스마스 버전 안무 영상을 공개하고 팬들에 대한 감사를 전했다.공개된 영상 속 모모랜드는 화이트와 레드 컬러의 의상과 소품으로 크리스마스 분위기를 한껏 뽐냈다.특히 크리스마스 스페셜 영상답게 재치 넘치는 애드리브와 팬들을 위한 크리스마스 인사로 눈길을 사로잡았다.'Ready Or Not'은 모모랜드가 데뷔 4주년을 기념해 발매한 곡으로 가수 겸 프로듀서 싸이(PSY)가 참여해 화제를 모았다. 틴 팝(Teen Pop) 장르의 거부하기 힘든 색소폰 훅과 강렬함 업비트가 가미됐다.'오늘의 프롬 파티(prom party)에서는 내 매력과 가치를 마음껏 뽐내겠다'라는 당돌함과 당당함이 재치 있게 표현돼 곡의 중독성을 한층 업그레이드시켰다.한편 모모랜드는 타이틀곡 'Ready Or Not'으로 활발한 활동을 이어가고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com