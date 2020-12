'스토브리그' 이어 존재감 발산할까

채종협 /사진=YNK엔터테인먼트 제공

배우 채종협이 JTBC 10주년 특별드라마 '시지프스: the myth'에 출연한다.소속사 YNK엔터테인먼트는 "올해 초 뜨거운 화제 속에 종영한 드라마 '스토브리그'에서 드림즈의 막내 투수 유민호 역을 맡아 브라운관 데뷔와 동시에 시청자들에게 많은 사랑을 받았던 채종협이 '시지프스: the myth' 출연을 확정했다"고 밝혔다.'시지프스: the myth'는 우리의 세상에 정체를 숨기고 살아가고 있는 존재를 밝혀내려는 천재공학자 한태술(조승우)과 그를 위해 멀고도 위험한 길을 거슬러온 구원자 강서해(박신혜)의 여정을 그린 판타지 미스터리 드라마다. 앞서 조승우와 박신혜의 출연 확정 소식이 전해지며 화제를 모았다. 연출은 '시티헌터', '닥터 이방인', '푸른 바다의 전설' 등을 통해 감각적인 연출로 호평을 받은 진혁 PD가 맡는다.채종협은 극중 고향에서 농사짓기 싫어 상경해 부흥루에 취업, 고향에 있는 어머니와 동생을 부양하는 소년 가장 '썬'으로 분한다. 썬은 중국집에서 일하던 중 우연히 만나게 된 서해와 얽히게 되면서 예기치 못한 사건에 휘말리게 되는 인물. 유들유들하고 능청스러운 성격이 매력적인 썬은 서해를 향한 박력 넘치는 연하남의 매력을 발산하며 극에 활력을 불어 넣을 예정이다.특히 채종협은 전작 '스토브리그'에서 보여줬던 모습과는 180도 다른 모습으로 또 한 번 압도적인 존재감을 발산해 시청자들을 사로잡을 것으로 기대를 모은다. 탄탄한 기본기를 바탕으로 발군의 연기력을 갖춘 채종협이 이번 작품을 통해 선보일 모습에 귀추가 주목되고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com