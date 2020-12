슈퍼주니어 (사진=Label SJ)

슈퍼주니어가 크리스마스를 앞두고, 새로운 프로모션 영상을 공개한다.오늘(23일) 오후 6시, 유튜브 슈퍼주니어 채널과 네이버 TV SMTOWN 채널에는 “SUPER JUNIOR The 10th Album 'The Renaissance' #3 '하얀 거짓말 (Tell Me Baby)' Animated film” 영상이 업로드될 예정이라, 따뜻한 연말 분위기를 한껏 고조시킬 전망이다.정규 10집 ‘The Renaissance’(더 르네상스)에 수록되는 신곡 '하얀 거짓말 (Tell Me Baby)'은 떠올리기만 해도 설레는 크리스마스 분위기에 락킹한 기타 사운드를 더해 밝고 경쾌한 느낌을 자아낸다. 가사는 ‘무엇이던 네가 원하는 걸 말해주면 너의 산타가 되어 너의 소원을 들어주겠다’는 재치 넘치는 내용으로, 슈퍼주니어만의 에너제틱한 매력을 만끽할 수 있다.이에 '하얀 거짓말 (Tell Me Baby)' 프로모션 영상은 크리스마스를 앞두고 멤버들이 ‘산타 견습생’이 되어 팬들에게 직접 선물을 배달하고, 파티를 여는 스토리를 귀여운 애니메이션으로 그려냈다.한편 슈퍼주니어 정규 10집에는 사전 홍보 영상을 통해 오픈된 '사랑이 멎지 않게 (Raining Spell for Love) (Remake ver.)’, ‘Burn The Floor’을 포함해 다채로운 장르의 총 10곡이 수록됐다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com