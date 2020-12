나훈아는 '테스형', 슬리피 부캐 성원이는 '산타형!' 발매

슬리피 부캐 성원이 '산타형! 발매

절친 딘딘 총괄 프로듀서

신인 트로트 가수 성원이(슬리피)가 크리스마스를 맞이하여 트로트 캐럴 앨범 ‘산타형! (Prod. By 딘딘)’을 발매한다.소속사 피브이오 측은 23일 저녁 6시 각종 음원 사이트를 통해 ‘산타형! (Prod. By 딘딘)’의 음원과 뮤직비디오가 공개된다고 밝혔다.음악의 힘을 빌려 모두에게 긍정의 에너지를 전하고 싶다는 성원이(슬리피)의 생각에서 출발한 트로트 캐럴 앨범 ‘산타형! (Prod. By 딘딘)’은 코로나19로 지쳐 그 어느 때보다힘든 연말을 보내고있을많은 사람의 마음을 위로하고 달래줄 예정이다.음원과 함께 공개될 ‘산타형! (Prod. By 딘딘)’의 뮤직비디오에도 관심이 집중된다. 래퍼 ‘제이켠’이 감독으로 활약해 남다른 우정을 드러냈으며 래퍼 ‘마미손’이 카메오로 깜짝등장해 눈길을끈다.크리스마스 느낌을 듬뿍 담은 동화 속 한 장면의 산타로 변신한 성원이(슬리피)와 래퍼 ‘마미손’의 만남은 기분 좋은 에너지를 배가시키는 완벽한 케미를 선보일예정이다.앞서 슬리피의 SNS 채널에서 공개된 ‘산타형! (Prod. By 딘딘)’ 앨범 티저 이미지는 반려견 ‘퓨리’가 ‘루돌퓨리’로 변신하여 새로운 저력을 선보이며 트로트 캐럴 앨범 발매의신호탄을 쐈다.트로트 음악으로 캐럴은 많이 생소하지만 성원이(슬리피)만의 개성을 어김없이 보여주는 이번 앨범 역시 랩을 기반으로 한 록 트로트 스타일로 무엇보다 듣는 순간 연말 분위기가물씬 풍긴다.특히크리스마스 벨 소리 악기를 활용한 다채롭고 풍성한 사운드와 인상적인 힙합 특유의 샤우팅들이 신개념 트로트 캐럴을 완성 지었다.더불어 이번 ‘산타형! (Prod. By 딘딘)’은 성원이(슬리피)와도 절친인 래퍼 딘딘이 총괄 프로듀서로 참여했다.끝으로 성원이(슬리피)는 힘든 2020년을 보낸 많은 사람에게 이번 트로트 캐럴 앨범 ‘산타형! (Prod. By 딘딘)’이 따뜻한 겨울이 되어 주길 소망한다고 밝혔다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com