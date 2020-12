런 온 (사진=JTBC)

러블리즈 Kei(케이)가 JTBC 새 수목드라마 ‘런 온’의 두 번째 OST 주자로 나선다.러블리즈 Kei(케이)와 몬스타엑스 주헌이 가창한 JTBC 새 수목드라마 ‘런 온’ OST ‘Ride Or Die’가 오늘(23일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.‘Ride Or Die’는 Mnet ‘퀸덤’에서 큰 활약을 펼친 대세 걸그룹 러블리즈 메인 보컬 Kei(케이)와 탄탄한 랩 실력의 소유자 몬스타엑스 주헌이 함께한 랩 발라드 곡으로, 강렬한 기타 사운드와 화려한 오케스트라가 인상적이다.‘언제나 같은 자리에서 당신을 기다리며 함께 하겠다’는 애절한 가사와 멜로디에 Kei의 감성적인 보이스와 점점 고조되는 주헌의 묵직한 중저음 래핑이 더해져 두 사람의 케미스트리를 극대화했다.이처럼 대세 아이돌 Kei(케이)와 주헌의 특별한 컬래버레이션은 드라마의 몰입도를 더욱더 끌어올릴 것으로 기대를 모은다.2014년 걸그룹 러블리즈의 메인 보컬로 데뷔한 Kei(케이)는 그간 다수의 OST에 참여해 섬세한 감정 표현과 수준급 가창력을 인정받으며 ‘음색 여신’으로 사랑받은 바 있다.Kei(케이)와 주헌의 목소리를 만나볼 수 있는 ‘런 온’은 같은 언어를 사용하면서도 소통이 어려운 시대, 저마다 다른 이야기와 속도로 서로를 향해 가는 완주 로맨스 드라마다.한편 러블리즈 Kei(케이)와 몬스타엑스 주헌이 참여한 ‘런 온’ OST ‘Ride Or Die’는 오늘(23일) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com