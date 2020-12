몬스타엑스 (사진=스타쉽)

그룹 몬스타엑스가 각종 해외 연말 결산 차트에서 두각을 나타냈다.몬스타엑스는 美 빌보드 연말 결산 차트(YEAR-END CHARTS)에서도 역시 존재감을 드러냈다. 올해 2월 발매한 미국 싱글 ‘ALL ABOUT LUV(올 어바웃 러브)’가 당시 ‘빌보드200’에 5위로 진입하는 성과에 이어 연말 결산 ‘톱 앨범 세일즈’와 ‘톱 커런트 앨범 세일즈’에서 각각 84위, 53위를 기록하며 인기를 입증했다. 또한 전 세계 SNS를 기반으로 하는 ‘소셜 50’ 랭킹에서 11위에 등극하며, 글로벌 팬덤의 위력을 보였다.최근 몬스타엑스는 미국의 유명 매거진인 틴보그가 선정한 ‘2020년 K-POP 최고의 순간’에 이름을 올렸다. Erica Gerald Mason(에리카 제랄드 메이슨)은 12월호 기사를 통해 “몬스타엑스가 ‘Love Killa(러브 킬라)’와 함께 최고의 열망을 가져다줬다. 뮤직비디오에서 몬스타엑스는 히트맨들을 오마주하며 나쁜 남자의 면모를 연기한다”며 “하늘은 파랗고 태양이 언제나 뜨겁게 타오르는 게 당연한 사실이듯 그 누구도 몬스타엑스의 움직임을 따라 할 수 없다”고 전하며 극찬을 아끼지 않았다.이어 영국 매거진 데이즈드는 ‘2020년 최고의 K-POP TOP 40’에 몬스타엑스의 ‘FANTASIA(판타지아)’를 선정했다. “뮤직비디오의 화려한 블랙, 골드 색감과 '판타지아' 후렴의 절제된 카오스 사이에서 몬스타엑스는 그들이 사랑받는 역동적인 안무와 강렬한 음악을 풀어나갔다”라고 언급하며 몬스타엑스의 퍼포먼스, 뮤직비디오의 영상미를 함께 높이 평가했다.앞서 몬스타엑스는 미국 타임지의 ‘2020년 케이팝을 대표한 노래와 앨범’, 팝크러쉬의 ‘2020년 최고의 앨범 25’에도 ‘올 어바웃 러브’가 선정되는 성과를 이뤄냈다. 지난 6월엔 몬스타엑스가 세계적인 영향력을 지닌 사람들이 참여하는 타임지의 행사 ‘TIME100 Talks’에 유일한 퍼포머로 참여하며 전 세계 팬들의 이목을 집중시키기도 했다.또한 텀블러가 발표한 2020년 연말 차트 ‘Year in Review 2020(이어 인 리뷰 2020)’에 따르면 몬스타엑스는 ‘2020’s Top K-Pop Groups(2020 톱 K-Pop 그룹)’ 부문에서 8위를 달성했다. 이어 100명의 아티스트 개인 순위인 ‘2020’s Top K-Pop Stars(2020 톱 K-Pop 스타)’ 부문에 여섯 멤버 전원(셔누, 민혁, 기현, 형원, 주헌, 아이엠)이 모두 이름을 올렸다.몬스타엑스는 지난 2월 미국에서 첫 정규앨범 ‘올 어바웃 러브’를 발표하고 ‘빌보드 200’ 5위 진입을 비롯해 총 7개 차트에서 10위권에 안착했다. 최근 미국 토크쇼 ‘굿데이 뉴욕(Good Day New Work)’에 두 번째로 출연하는 등 현지에서 꾸준히 높은 관심을 받고 있다. 일본에서도 역시 지난 4월 발매한 싱글 ‘Wish on the same sky(위시 온 더 세임 스카이)’로 3주 연속 타워레코드 전점 종합 싱글 주간 차트 1위와 상반기 타워 레코드 1위를 기록했다. 이와 함께 2015년 공개한 두 번째 미니앨범 ‘RUSH(러쉬)’의 서브 타이틀 곡 ‘HERO(히어로)’ 루프탑 버전 퍼포먼스 영상이 3월 유튜브 조회수 1억 뷰를 돌파, 최근 발표된 ‘케이팝 레이더 2020 연말 결산’에서 ‘최초 뱃지 획득 부문’에 선정되었다.해외 활동뿐만 아니라 국내에서도 대세 아티스트 행보를 이어나갔다. 지난 5월 발매한 미니앨범 ‘FANTASIA X(판타지아 엑스)’의 타이틀 ‘FANTASIA(판타지아)’로 그룹 특유의 파워풀한 퍼포먼스를 선보였다. 11월 발표한 정규 3집 ‘FATAL LOVE(페이탈 러브)’의 타이틀 ‘Love Killa(러브 킬라)’로는 한층 성숙해진 모습으로 컴백, 매혹적이면서도 새로운 스타일을 선보였다. 두 곡 모두 음악 방송 컴백과 동시에 1위에 오르며 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다.글로벌 팬들의 응원에 힘입어 몬스타엑스는 ‘2020 AAA(Asia Artist Awards)’에서 ‘올해의 스테이지’를 수상하며 데뷔 6년 만에 첫 대상을 거머쥐었다. ‘2020 아시아 모델 어워즈’의 최고상 ‘아시아 스타상 가수 부문’과 ‘2020 MMA(멜론 뮤직 어워드)’의 ‘베스트 퍼포먼스’, ‘2020 MAMA(엠넷 아시안 뮤직 어워즈)’의 베스트 스테이지, ‘2020 더팩트 뮤직 어워즈’의 ‘올해의 아티스트상’을 연달아 수상하며 트로피 행진을 이어가고 있다.한편, 몬스타엑스는 최근 정규 3집 ‘페이탈 러브’ 활동을 성공적으로 마치고 화려한 연말 무대로 팬들과 함께 2020년을 마무리할 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com