그룹 피원하모니 /사진=FNC엔터테인먼트 제공

그룹 피원하모니가 데뷔 기념 첫 온라인 팬미팅을 개최하고 팬들과 만난다.피원하모니는 오는 1월 10일 네이버 V라이브를 통해 온라인 팬미팅 'P1uspace H : Get Together'를 무료로 생중계한다.팬미팅명 'P1uspace H'는 P1H, PLUS, US, SPACE와 H(Hidden)의 합성어로, 팬들과 피원하모니만의 숨겨진 공간을 의미한다. 이번 팬미팅은 피원하모니만의 아지트에서 자유분방한 매력을 보여주며 팬들과 편히 소통하기 위한 행사다.공개된 온라인 팬미팅 포스터에서 피원하모니는 철조망, 네온사인 등 강렬한 스트릿 분위기의 공간에서 캐쥬얼한 의상으로 눈길을 끌며 첫 팬미팅에 대한 기대를 한껏 높였다. 팬미팅을 통해 국내 팬들은 물론, 해외 팬들과도 실시간으로 소통할 수 있는 기회를 마련하며 K팝 팬들에게 신예 보이그룹으로서 확실한 눈도장을 찍을 예정이다.지난 11월 데뷔 앨범 'DISHARMONY : STAND OUT'으로 첫 발을 내딛은 피원하모니는 강렬한 힙합 댄스 데뷔곡 'SIREN'에 이어 상큼하고 프레쉬한 후속곡 '네모네이드(Nemonade)'까지 반전매력 가득한 활동으로 데뷔 신고식을 치렀다.피원하모니의 온라인 팬미팅 'P1uspace H : Get Together'는 오는 1월 10일 오후 3시(한국시간) 네이버 V라이브 피원하모니 채널을 통해 무료로 실시간 중계된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com