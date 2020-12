김호중 '클래식앨범' 인기 고공행진

가온차트 주간 리테일 앨범 차트서 1위

'더 클래식 앨범 2'로 2위까지 석권

김호중 /사진=연합뉴스

김호중, 클래식앨범 가온차트 주간 리테일 앨범 차트서 1위 /사진=가온차트 제공

가수 김호중의 클래식 앨범이 가온차트 주간 리테일 앨범 차트에서 1위를 차지했다.가온차트는 "지난 17일 발매된 김호중의 '더 클래식 앨범 I - 마이 페이보릿 아리스(The Classic Album I - My Favorite Arias)'가 51주차(12월 13일~19일) 주간 리테일 앨범차트에서 1위를 기록했다"고 밝혔다. 가온차트에 따르면 이 앨범은 18일 금요일 오후 6시에 가장 많이 판매됐다.2위는 김호중 '더 클래식 앨범 II - 마이 페이보릿 송스(The Classic Album II - My Favorite Songs)', 3위는 NCT 'NCT 레조넌스 파트2 (Kit)'가 차지했다.한편 15주차 일간 리테일 앨범차트에서는 13일 IZ*ONE (아이즈원) '원 릴러 / Act IV', 14일 NCT 'NCT 레조넌스 파트2 (Kit)', 15일 태연 '왓 두 아이 콜 유', 16일 방탄소년단 '맵 오브 더 솔 : 7 ~ 더 져니', 17일 태연 '왓 두 아이 콜 유', 18일 김호중 'The Classic Album I - My Favorite Arias', 19일 원위(ONEWE) 'MEMORY : illusion'이 1위에 랭크됐다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com