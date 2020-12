김성규(사진=울림엔터테인먼트)

인피니트 김성규가 ‘밸런스 게임’에 도전했다.울림엔터테인먼트는 19일, 공식 SNS 채널을 통해 ‘성규의 밸런스 게임’ 영상을 공개했다.공개된 영상 속 김성규는 최근 유행하는 ‘밸런스 게임’ 도전에 나섰다. 게임 초반에는 필수 질문인 ‘고양이 VS 강아지’, ‘여름 VS 겨울’ 등 쉬운 질문으로 시작했다.또한 온라인상에 관심이 뜨거운 ‘민트 초코맛 라면 VS 초코맛 라면’ 질문이 등장, 김성규는 자신의 입장에서 솔직한 답변을 내놓기도.이어진 ‘30살 동우 5명 VS 6살 동우 1명’이라는 질문에 김성규는 ‘6살 동우 1명’이라고 답하며 “동우는 30살이나 6살이나 똑같을 것 같다”라고 말해 웃음을 유발했다.이외에도 김성규는 ‘강남 한복판에서 전갈춤 VS 만원 야구장에서 전갈춤’, ’사생활 노출 VS 노출로 생활’ 등 황당한 질문의 연속에 당황함을 감추지 못했다는 후문이다.이처럼 김성규는 음악 방송뿐만 아니라 공식 유튜브 채널을 통해 다채로운 콘텐츠를 공개하는 등 끊임없이 소통을 이어가며 팬들의 만족도를 높이고 있다.지난 14일 발매한 김성규의 미니 3집 ‘INSIDE ME’는 공개와 동시에 캐나다, 프랑스, 홍콩, 인도네시아 등 전 세계 12개 지역 아이튠즈 K 팝 차트 1위를 차지했으며, 중국 최대 음악 사이트 QQ뮤직 급상승 차트에 전곡이 진입하는 등 글로벌 팬들의 사랑을 한 몸에 받고 있다.타이틀곡 ‘I’m Cold’는 무게감 있는 EP 사운드와 기타 리프가 돋보이는 알앤비 힙합 장르의 곡이다. 소중한 것이 떠난 상실의 상태, 모든 것이 부서지고 차갑게 얼어붙은 공허한 마음을 때로는 덤덤하게, 때로는 거칠게 쏟아낸다.한편, 김성규는 신곡 ‘I’m Cold’로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com