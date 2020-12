세븐틴, 미국 인기 심야 토크쇼 '제임스 코든쇼' 출연...내년 1월 방송

[연예팀] 세븐틴이 미국 인기 심야 토크쇼 ‘제임스 코든쇼’에 출연한다.세븐틴은 내년 1월 초 방송되는 미국 CBS ‘더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든, 이하 제임스 코든쇼(The Late Late Show with James Corden)’에 출연해 글로벌 팬들과 만날 예정이다.‘제임스 코든쇼’는 배우 겸 코미디언 제임스 코든이 진행하는 유명 심야 토크쇼로 세계적인 스타들이 게스트로 출연해 큰 화제를 모았던 가운데, 세븐틴이 내년 1월 초 첫 출연 소식을 알려 전 세계 팬들 기대감을 높이고 있다.세븐틴은 올해 발매한 미니 7집 ‘헹가래’와 스페셜 앨범 ‘; [Semicolon]’(세미콜론)으로 100만 장 이상의 판매량을 기록해 ‘더블 밀리언셀러’를 달성했다. 또한 스페셜 앨범의 타이틀곡 ‘홈런(HOME;RUN)’으로 최근 미국 타임지 선정 ‘2020년 올 한해 케이팝의 기념비적인 노래와 앨범들’(The Songs and Albums That Defined K-Pop’s Monumental Year in 2020)에 이름을 올리는 등 국내외를 막론하고 굳건한 영향력을 뽐내고 있다.특히 세븐틴은 앞서 미국 FOX5 토크쇼 ‘굿데이 뉴욕(Good Day New York)’에 출연해 퍼포먼스 유닛의 특별한 무대와 센스 넘치는 입담을 선보여 “경이롭고 환상적”이라는 극찬을 끌어낸 바 있어 첫 출연을 예고한 ‘제임스 코든쇼’에서 어떤 활약으로 미국 시청자들과 팬들을 놀라게 할지 궁금증을 자극하고 있다.한편, 세븐틴이 출연하는 미국 CBS ‘제임스 코든쇼’는 내년 1월 초 방송된다.(사진제공: 플레디스 엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr