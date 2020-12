‘런 온’ 첫 번째 OST ‘Run To You’ 공개...실력파 신예 밴드 루시 가창 참여

[연예팀] '런 온'이 금일(16일) 오후 6시 첫 번째 OST 곡 루시의 ‘런 투 유(Run To You)’를 공개한다.JTBC '슈퍼밴드' 준우승을 차지하며 데뷔한 4인조 실력파 신예 밴드 LUCY는 시원한 일렉트릭 기타 사운드와 풍부한 코러스, 경쾌한 리듬이 돋보이는 곡 ‘Run To You’에 가창으로 참여했다.'런 온' OST는 크러쉬 ‘뷰티풀(Beautiful)‘, 김나영 ‘그리워하면 그댈 만날까봐’ 등 히트곡을 작업한 작곡가 황찬희가 음악 감독을 맡았으며, 이어 공개될 OST도 화려한 라인업과 웰메이드 곡들로 드라마를 더욱 풍성하게 할 전망이다.JTBC 수목드라마 '런 온'은 같은 언어를 사용하면서도 소통이 어려운 시대, 저마다 다른 이야기와 속도로 서로를 향해 가는 완주 로맨스 드라마다. 다른 세계에서 살던 인물들이 '사랑'이라는 언어로 소통하며 스스로를 가뒀던 틀을 깨는 과정을 담은 '런 온'은 매주 수요일과 목요일 밤 오후시 JTBC에서 방송된다.한편, ‘런 온’ 첫 번째 OST 루시 ‘런 투 유(Run To You)’는 금일(16일) 오후 6시, 각종 음원사이트를 통해 공개된다.(사진제공: 플렉스엠)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr