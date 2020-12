‘감각적사운드&몽환적 분위기’ 다비, ‘I gotta sleep’ M/V 공개

[연예팀] 다비가 ‘I gotta sleep’ 뮤직비디오를 공개했다.지난 15일 소속사 올웨이즈 측은 공식 유튜브 채널을 통해 다비의 새 싱글 ‘Don’t stop the music’ 수록곡 ‘I gotta sleep’의 뮤직비디오를 공개했다.다비의 새 앨범 ‘Don’t stop the music’은 그의 롤모델인 세계적인 팝재즈 싱어송라이터 제이미 컬럼을 오마주한 앨범으로, 음악만을 바라보며 달려온 다비의 이야기와 독보적인 음악 색깔을 고스란히 담았다.이날 공개된 수록곡 ‘I gotta sleep’의 뮤직비디오는 다비의 음악적 감각을 녹여낸 트렌디한 재즈 사운드와 몽환적인 영상미가 어우러지며 이목을 사로잡았다.앨범 발매일인 지난 8일 공개된 타이틀곡 ‘Jamie Cullum’의 뮤직비디오에서 다비의 파격적인 변신과 더불어 화려한 음악적 테크닉을 엿볼 수 있었다면, 이번 영상에서는 환상적인 피아노와 콘트라베이스 선율로 빚어낸 재즈의 매력을 백분 느낄 수 있다.신곡 ‘I gotta sleep’은 보통 회사를 다니는 사람들과 반대의 시간을 살고 있는 나의 달콤한 아침잠을 깨우지 말아 달라는 내용을 그렸다. 아침에 늘 잠에서 덜 깨 예민해져 있던 다비의 스토리를 솔직하게 그렸다.다비의 새 싱글 ‘Don’t stop the music’의 음원과 뮤직비디오는 각종 온라인 음원사이트를 통해 확인할 수 있으며, 다비는 현재 각종 방송을 오가며 컴백 활동을 이어가고 있다.(사진제공: 올웨이즈)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr