이하이, 크러쉬 피처링 신곡 'For You' 오늘(16일) 발매

이하이 (사진=AOMG)

가수 이하이가 따뜻한 겨울 감성으로 돌아온다.이하이는 오늘(16일) 오후 6시 전 음원 사이트를 통해 신곡 ‘For You (Feat. 크러쉬)’를 발매한다.발매에 앞서 이하이는 지난 15일 AOMG 및 개인 SNS 계정을 통해 ‘For You (Feat. 크러쉬)’의 라이브 비디오 티저를 공개했다. 크리스마스 특유의 따뜻하고 서정적인 분위기를 담아낸 티저는 16일 음원 발매와 동시에 공개될 라이브 비디오 풀버전에 대한 기대감을 높였다.또한 같은 날 이하이는 소속사 AOMG 공식 유튜브를 통해 ‘이하이의 코코아 ASMR’를 깜짝 공개해 반전 매력을 발산하기도 했다. 라이브 비디오 촬영장에서 진행된 해당 콘텐츠는 이하이의 친근하고 귀여운 매력을 담아낸 영상으로 정식 컴백 전 팬들에게 특별한 선물을 선사했다.이하이의 신곡 ‘For You (Feat. 크러쉬)’는 이하이표 풍부한 감성과 독보적인 음색을 느낄 수 있는 곡으로 크러쉬와의 조합이 기대를 모으고 있다. 올해 방영된 JTBC ‘비긴어게인 코리아’부터 지난 10월 발매된 크러쉬의 ‘Tip Toe’까지 ‘믿고 듣는’ 조합으로 주목 받아온 두 사람의 시너지가 이번 신곡에서 어떤 매력을 발휘할지 궁금증을 더하고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com