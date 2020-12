이하이 (사진=AOMG)

가수 이하이가 크러쉬와의 감성 라이브를 예고했다.지난 14일 오후 AOMG 및 이하이 개인 SNS 계정을 통해 공개된 티저 영상에서는 이하이가 마이크가 든 상자를 열어 컴백이 임박했음을 알렸다.앞서 신곡 'For You'를 통해 크러쉬와 호흡을 맞춘 소식을 알리며 크리스마스 트리를 만든 이하이는 이번에는 트리스마스 트리와 밴드를 배경으로 크러쉬와 마이크를 들고 있어 시선을 사로잡았다.이후 크러쉬는 이하이에게 본인의 본명과 동생 이름을 물었고, 이하이는 답을 맞히며 친분을 드러냈다. 또 크러쉬는 이하이에게 "이 곡 제목이 뭐죠?"라고 하자, 이하이는 "For You"라며 노래 시작을 알리는 손짓을 해 다음 편에 대한 궁금증을 높였다.그동안 'TO DO LIST'와 'When my heart is beating for you'라는 문구가 적힌 메모장, 공식 머천다이즈로 보이는 독특한 디자인과 색감의 머그컵, 열쇠고리, 장갑, 포토카드 외에 크러쉬와 함께 찍은 사진의 액자를 공개하며 신곡에 대한 정체를 공개한 이하이는 본격적으로 크러쉬와 완성한 라이브 티저 영상 공개를 예고하면서 컴백 기대감을 한층 끌어올렸다.한편 이하이의 신곡 'For You'는 16일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com