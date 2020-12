'더쇼' 아이즈원 'Pannorama'로 1위

팬덤 위즈원에 1위 소감 전해

'더쇼' 아이즈원 1위 / 사진 = '더쇼' 방송 캡처

아이즈원의 'Panorama'가 1위를 차지했다.15일 방송된 SBS MTV '더쇼'에서는 12월 셋째 주 1위 후보로 엔하이픈(ENHYPEN)의 'Given Taken', 모모랜드의 'Ready Or Not', 아이즈원의 'Panorama'가 오른 가운데, 아이즈원이 최종 1위를 기록했다.멤버 안유진은 "'파노라마'라는 곡으로 더쇼에서 첫 번째 1등을 하게 됐다. 오늘이 올해 마지막 '더쇼'인데 1위를 하게 돼서 영광이다. 위즈원 건강한 연말 보내길 바란다"라고 소감을 전했다. 이어 멤버 김민주는 "응원 너무 감사드린다. 날씨가 추운데 건강하시고 남은 2020년 파이팅 하자"라고 덧붙였다.이날 '더쇼'에서는 고스트나인, 원위, 아이즈원의 컴백 무대가 펼쳐졌다. 고스트나인은 '큰물에서 놀아'와 'W ALL'을 통해 에너지 넘치는 신인의 패기를 보여줬다. 원위는 '기억 속 한 권의 책'으로 독보적인 감성을 뿜어냈다.이날, 아이즈원은 'Sequence'와 'Panorama'로 강렬한 컴백 무대를 완성시켰다. 아이즈원은 중독성 넘치는 포인트 안무를 통해 팬들의 심장을 저격했다.한편 이날 '더쇼'에는 BXK, CIX, ENHYPEN, GHOST9, NTX, 나띠, 다크비(DKB), 모모랜드, 아이즈원, 안다은, 원위 등이 출연해 무대를 빛냈다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com