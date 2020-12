태연 'What Do I Call You' /사진=SM엔터테인먼트 제공

그룹 소녀시대 태연이 새 미니앨범 '왓 두 아이 콜 유(What Do I Call You)'로 돌아온다.태연의 네 번째 미니앨범 'What Do I Call You'는 15일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개된다. 타이틀 곡 'What Do I Call You' 뮤직비디오도 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 만날 수 있다.태연은 올해 신곡 발표부터 각종 컬래버레이션, 드라마 및 게임 OST 참여 등 다양한 음악 활동으로 '믿고 듣는 보컬리스트'다운 면모를 재확인했다. 이번 앨범을 통해서는 어떤 매력을 선사할지 많은 기대를 모으고 있다.태연은 타이틀곡 'What Do I Call You'에 대해 "쿨하고 덤덤함에 힙한 분위기를 한 방울 섞은 느낌"이라고 설명하며 "듣자마자 너무 호감을 느껴 좋아하게 된 곡이다. 가사를 떠나 멜로디와 무드가 너무 내 스타일의 곡"이라고 말했다.이어 "다사다난했던 2020년의 태연은 어떤 목소리를 내고, 어떤 모습으로 곡을 표현했는지 이번 앨범을 디테일하게 느껴 주셨으면 좋겠다"는 바람을 내비쳤다.A. 팬들에게 신곡을 들려줄 수 있어서 기뻐요. 그리고 이번 앨범은 2020년의 끝자락에 잘 어울리는 곡들인 것 같아서, 많은 분들이 꼭 들어주셨으면 좋겠습니다.A. 과하지 않으려고 노력했어요. 요즘 제 감성도 그렇고, 방방 뛰는 분위기의 음악은 끌리지 않았던 거 같아요.A. 쿨하고 덤덤함에 Hip함 한 방울 섞은 느낌♡A. 타이틀 곡 'What Do I Call You'입니다. 저는 보통 앨범 타이틀 곡보다 수록곡을 더 좋아하는 경우가 많았는데, 이번 타이틀 곡은 듣자마자 너무 호감을 느껴 좋아하게 됐어요. 가사를 떠나 멜로디와 무드가 너무 제 스타일인 곡이에요♡A. 정말 저의 일상을 녹여낸 곡이에요. 저의 가장 친한 친구이자 반려견인 제로에 대해서도 꼭 담아보고 싶었는데 가사를 보시면 아실 거예요^^A. 빈티지하면서 소녀스러움이 잔뜩 담긴 콘셉트에요~ 이별 전과 후로 나누어 두 가지 무드의 태연을 담았어요.A. 뮤직비디오도 다양한 스타일링으로 이별 전후를 회상하듯 표현했어요. 남자친구 역으로 팬더군이 나오는데, 뮤직비디오 촬영 내내 얼굴을 본 적이 없어요. 가면 쓰고 고생해준 모델 분께 감사드립니다^^A. 아무래도 '놀라운 토요일'이 저에게 제일 놀라운(?) 이슈이지 않을까 싶어요^^ 오랜만의 예능 고정 출연이기도 하고, 게스트들과 놀토 식구들, 제작진 여러분을 통해 사람들과 많이 어울릴 수 있는 좋은 기회인 것 같습니다.A. 다사다난했던 2020년의 태연은 어떤 목소리를 내고, 어떤 모습으로 곡을 표현했는지 이번 앨범을 디테일하게 느껴 주셨으면 좋겠어요♡ 항상 건강 조심하세요!!김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com