수비-오웰무드, 캐롤싱글 ‘Jingle All Night’ 발표

[연예팀] 수비, 오웰무드가 'Jingle All Night'를 발표했다.각자의 작품 발표와 소속 레이블 하이라이트레코즈(Hi-Lite Records)의 컴필레이션 앨범 'Legacy'를 통해 큰 두각을 나타낸 수비(Soovi)와 오웰무드(Owell Mood)가 한 해를 마무리하는 싱글 'Jingle All Night'을 발표했다.크리스마스와 연말 분위기가 가득한 2곡이 담긴 이번 싱글은 밤새도록 벌어지는 즐거운 파티 장면이 연상되는 흥겨운 리듬의 'Jingle All Night'에 이어 연인과의 아련한 추억이 떠오르는 알앤비 발라드 'Last Movie'로 구성돼 있다.들뜬 크리스마스 시즌, 적적한 연말의 두 가지 느낌을 모두 담은 맥시 싱글 'Jingle All Night'에는 독보적인 캐릭터와 카리스마로 주목받는 싱어송라이터 저드(jerd)가 프로듀서를 맡아 음악적 중추 역할을 하였다.한편, 수비와 오웰무드은 최근 새 싱글 'Jingle All Night'의 라이브 클립 촬영을 마쳤고, 해당 영상은 하이라이트레코즈(Hi-Lite Records) 공식 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.