[방송소식] 가수 알리, '두근두근 음악엔' DJ

유튜브 오리지널 시리즈 백종원 편 18일 공개배우 진구-안보현, 웹예능 '위스키 온 더 로드' 출연넷플릭스, '미래를 위한 편집 기술' 웨비나▲ 가수 알리, '두근두근 음악엔' DJ = KBS는 가수 알리가 KBS2라디오(106.1㎒) '두근두근 음악엔'의 DJ로 발탁됐다고 14일 밝혔다.'두근두근 음악엔'은 일과를 마치고 퇴근하는 청취자들에게 음악 중심의 배경음악(BGM)을 들려주는 프로그램이다.코미디언 이문재의 뒤를 이어 진행을 맡게 된 알리는 청취자에게 아티스트로서의 면모와 워킹맘의 평범한 면모를 함께 보여줄 예정이다.오늘 오후 6시 방송.▲ 유튜브 오리지널 시리즈 백종원 편 18일 공개 = 유튜브 오리지널 시리즈 '크리에이터 스포트라이트: 백종원의 요리비책 편'이 오는 18일 오후 6시 유튜브를 통해 공개된다.'크리에이터 스포트라이트'는 창의적인 콘텐츠로 커뮤니티 영향력을 넓혀가는 유튜브 크리에이터들의 이야기를 조명한 다큐멘터리다.한국 크리에이터로는 백종원 외에도 박막례, 뷰티 유튜버 새벽의 이야기가 소개된다.▲ 배우 진구-안보현, 웹예능 '위스키 온 더 로드' 출연 = 배우 진구와 안보현이 위스키 회사 윌리엄그랜트앤선즈가 제작한 웹예능 '위스키 온 더 로드'에 출연한다.'위스키 온 더 로드'는 위스키에 대한 고정관념에서 벗어나 다양한 공간에서 새로운 방식으로 위스키를 즐기는 경험을 풀어낸 웹예능이다.tvN D ENT 유튜브 채널과 OTT 플랫폼 티빙을 통해 만나볼 수 있다.17일 첫 공개.▲ 넷플릭스, '미래를 위한 편집 기술' 웨비나 = 인터넷 동영상 서비스 넷플릭스가 국내 창작자들을 대상으로 한 '미래를 위한 편집 기술(Editorial, The Path to the Future)' 온라인 세미나(웨비나)를 지난 11일 진행했다.이번 행사에는 70여명의 국내 편집자가 참여했으며 넷플릭스의 수석 미디어 시스템 엔지니어 제니퍼 제이단과 에드워드 리우 등 넷플릭스의 편집·프로덕션 기술 전문가들이 패널로 참여해 다양한 후반 작업 기술을 공유했다./연합뉴스