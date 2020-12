이하이, 'For you'(사진=티저영상캡쳐)

가수 이하이가 신곡 'For you' 피처링 라인업으로 가수 크러쉬를 공개했다.지난 12일 오후 AOMG 공식 SNS와 이하이의 인스타그램에 공개된 티저 영상에서 이하이는 크러쉬와 함께 찍은 사진의 액자를 공개하며 크러쉬의 피처링 참여 소식을 알렸다.또한 AOMG 유튜브에서는 이하이와 크러쉬가 함께 크리스마스 트리를 만드는 영상이 깜짝 업로드됐다. 이하이는 "2020년 크리스마스가 벌써 다가왔다. 여러분들을 위한 크리스마스 트리를 만들어보려고 한다. 트리가 꽤 커서 혼자 만들기에는 오래 걸릴 것 같아 특별한 분을 모셨다"라며 크러쉬를 소개했다.트리를 처음 만들어본다는 두 사람은 신곡 작업 느낌, 크리스마스하면 생각나는 노래, 크리스마스 에피소드 등 다양한 이야기를 나누며 예쁜 트리를 완성해갔다. 특히 크러쉬는 이번 이하이의 신곡이 입대하기 전에 임한 마지막 스케줄이라고 밝히며 "이하이의 신곡 많이 사랑해주시면 감사하겠다. 저는 2년 정도 뒤에 뵙겠다"라고 인사하는 등 두 사람의 친밀한 토크는 많은 팬의 관심을 받았다.이하이와 크러쉬는 올해 큰 화제를 모았던 JTBC '비긴어게인 코리아'부터 지난 10월 둘이 함께 합을 맞춘 크러쉬의 음원 'Tip Toe'를 발매하기까지 이미 '믿듣' 조합으로 주목받았기에 새롭게 발매되는 이하이의 신곡에 대한 귀추가 주목된다.한편 이하이의 신곡 'For you'는 16일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com