프로젝트 위드 코지팝 Darling (사진=롱플레이뮤직)

브라운아이드소울 영준이 쎄이(SAAY), 드레스(dress)와 함께 프로젝트 with KozyPop으로 뭉쳤다.브라운아이드소울 영준과 R&B 아티스트 쎄이(SAAY), 프로듀서 드레스(dress)가 합을 맞춘 프로젝트 with KozyPop의 네 번째 싱글 ‘달링(Darling)’은 연말의 감성을 전하는 곡으로 오는 16일 오후 6시에 발매된다.싱글 달링(Darling)은 예쁜 사랑의 시작을 영화의 한 장면처럼 표현한 곡이다. 영준과 쎄이의 다채로운 보컬과 무드를 더욱 살리는 로파이 사운드가 겨울의 감성을 저격할 것으로 기대된다.‘달링 (Darling)’은 영준이 2018년 리메이크 미니앨범 ‘4.10 MHz’을 발표한 이후 2년 만에 선보이는 싱글이다. 그동안 다양한 뮤지션들과 컬래버레이션 작업을 이어온 만큼 이번 프로젝트 with KozyPop을 통해 또 한 번 색다른 케미를 선보일 것으로 기대를 모은다.영준과 함께한 유니버설 뮤직 소속의 쎄이 또한 실력파 R&B 아티스트로, 10월 발표한 두 번째 EP [FEELosophy]에서 이전보다 한층 더 깊어진 음악과 서사를 보여주었다. 또한 프로듀서 드레스는 백현의 ‘UN Village’, 태연의 ‘하하하 (LOL)’와 같은 히트곡을 포함하여 사이먼 도미닉, 자이언티, 헤이즈 등의 정상급 아티스트와 작업을 하며 장르를 넘나드는 협업을 이어나가고 있다.브라운아이드소울 영준과 쎄이(SAAY), 드레스(dress)가 협업한 프로젝트 with KozyPop의 싱글 ‘달링 (Darling)’은 오는 16일 수요일 오후 6시 발매된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com