이하이 (사진=AOMG)

가수 이하이가 색다른 크리스마스 선물로 컴백 기대감을 높였다.이하이는 지난 10일 오후 AOMG 및 개인 SNS 계정을 통해 새로운 티저 영상을 공개했다.공개된 영상에는 오는 16일 컴백을 예고한 이하이가 이번에는 공식 머천다이즈로 보이는 독특한 디자인과 색감의 머그컵, 열쇠고리, 장갑, 포토카드 등을 공개했다. 이와 동시에 "When my heart is beating for you"라고 노래하는 이하이의 따뜻한 보이스가 팬들의 마음을 설레게 했다.또한 이하이는 해당 티저 속의 물건을 선물하는 이벤트를 공개하며 팬들의 마음을 흔들었다. 이하이가 부를 크리스마스 캐럴 노래를 맞히는 다섯 명에게 선물을 증정하는 이벤트로 현재 AOMG 공식 SNS와 이하이의 개인 SNS에서 이벤트 참여가 가능하다.지난 4일부터 크리스마스 특유의 따뜻한 분위기가 담긴 티저 영상을 연달아 공개하며 컴백 기대감을 높이고 있는 이하이가 이번에는 어떤 곡으로 리스너들을 사로잡을지 기대가 모아진다.한편 이하이의 신곡은 16일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.