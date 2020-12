주간 앨범차트 1위는 NCT

블랙핑크, 걸그룹 최초 첫 가온 밀리언 앨범 인증

그룹 방탄소년단 /사진=한경DB

그룹 방탄소년단이 11월 가온차트에서 3관왕의 영예를 안았다.10일 가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회는 "11월 월간 가온차트에서 방탄소년단의 '다이너마이트(Dynamite)'가 디지털차트, 스트리밍차트 3개월 연속 1위, 새 앨범 'BE(Deluxe Edition)'로 앨범차트에서 1위하며 3관왕을 차지했다"고 밝혔다.임영웅의 'HERO'는 11월 다운로드차트, BGM차트에서 1위하며 2관왕의 영예를 안았다.글로벌 인기를 직관적으로 확인해볼 수 있는 월간 소셜차트2.0는 블랙핑크(BLACKPINK)가 7개월 연속 1위를 이어가고 있다.함께 공개된 49주차(2020.11.29~2020.12.05) 주간차트에서는 미란이, 먼치맨, 쿤디판다, 머쉬베놈의 'VVS(Feat. JUSTHIS, Prod. GroovyRoom)'가 2주 연속 디지털차트, 스트리밍차트 1위를 차지했다. 앨범차트는 NCT의 'NCT RESONANCE Pt. 2 - The 2nd Album'가 1위에 랭크됐다. 엑소 카이의 첫 솔로곡 '음(Mmmh)'은 다운로드차트 1위에 진입했다.한편 이날 발표되는 가온인증 앨범부문에서 블랙핑크 'THE ALBUM', NCT 'NCT RESONANCE Pt. 1 - The 2nd Album', 세븐틴 'Special Album ; [Semicolon]'이 밀리언 인증을, 투모로우바이투게더 'minisode1 : Blue Hour', TWICE 'Eyes wide open'은 플래티넘 인증을 받는다.다운로드부문에서는 양다일 '고백', 잔나비 '주저하는 연인들을 위해'가 플래티넘 인증을, 장범준의 '흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야'는 스트리밍 부문 더블 플래티넘 인증을 받게 된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com