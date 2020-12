이하이 (사진=AOMG)

가수 이하이의 컴백일이 베일을 벗었다.이하이는 지난 8일 오후 AOMG 및 개인 SNS 계정을 통해 새로운 티저 영상을 공개하며 오는 16일 신곡 발매를 공식화했다.티저 영상 속 이하이는 'When my heart is beating for you'라는 문구가 아기자기하게 붙어 있는 메모장을 펼친 모습이다. 이와 함께 "beating for you"라고 노래하는 이하이의 매력적인 음색이 이어져 귓가를 사로잡는다. 짧은 한 소절만으로 이하이는 신곡을 기다리는 팬들의 궁금증을 동시에 불러일으키고 있다.특히 이하이는 '2020. 12. 16. WED. 6PM (KST) 다음주 수요일 오후 6시'라는 문구로 오는 16일 오후 6시 컴백을 직접 발표해 눈길을 끌었다.앞서 이하이는 'A gift For You'와 'What's on the list?' 티저 영상을 공개하고, 크리스마스 특유의 따뜻한 분위기와 선물 상자 속 'TO DO LIST'가 적힌 메모장으로 연말 컴백을 암시한 바 있다. 두 티저와 이어지는 듯한 이번 티저를 통해 확정된 컴백 날짜를 공개하며 기대감을 자아내고 있다.지난 7월 AOMG에 합류해 발매한 싱글 앨범 '홀로'를 발매한 이하이는 tvN 드라마 '청춘기록' OST 'Brave Enough'와 크러쉬의 새 앨범 'with HER' 수록곡 'Tip Toe'에 참여한 데 이어 5개월 만에 자신의 노래로 가요계에 컴백한다. 이하이가 어떤 음악과 감성으로 더 특별한 크리스마스와 연말 시즌을 만들어갈지 관심이 증폭된다.이하이는 오는 16일 신곡 발매 전까지 다양한 콘텐츠를 공개한다. 또한, 이달 말 방송되는 JTBC 예능프로그램 '비긴어게인: REUNION'을 통해서도 시청자들과 만날 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com