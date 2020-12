방탄소년단 (사진=스페이스오디티)

방탄소년단이 3주 연속 주간 케이팝 레이더 왕좌의 자리를 지켰다.방탄소년단의 ‘Life Goes On(라이프 고즈 온)’ 뮤직비디오는 케이팝 레이더 2020년 49주 차(11월 29일~12월 5일) 차트에서 2,407만 뷰를 기록하며 또 다시 1위에 올랐다.특히 이번 49주차 케이팝 레이더 주간 차트에는 갓세븐(GOT7), 엑소 카이, 엔하이픈, NCT 등 탄탄한 팬덤을 확보하고 있는 보이그룹의 신곡 발매가 이어졌던 터라, 방탄소년단이 3주 연속으로 1위를 유지한 사실은 시사하는 바가 크다.케이팝 레이더에 따르면 지난 달 ‘Life Goes On’ 뮤직비디오 공개된 후 약 3주가 흐른 최근까지도 방탄소년단에게는 일주일 동안 약 3.8억 건 이상의 유튜브 조회수가 발생했다. 이 가운데 일본이 11.7%의 비중을 차지하며 1위로 올라섰다. 지난 2일 일본의 대표 연말 축제 중 하나인 ‘FNS 가요제’에 출연한 것이 큰 영향을 미친 것으로 보인다.이와 관련, 케이팝 레이더 측은 “뮤직비디오는 특성상 릴리즈 초반에 조회수가 집중되어 발생한 이후 급격하게 감소하는 특성을 가지고 있지만, 방탄소년단과 같은 글로벌 아티스트는 유지력이 상당히 강한 편”이라며 “지난 ‘Dynamite(다이너마이트)’에 이어 장기 집권도 충분히 가능할 것으로 보인다”고 전했다.이 외에도 이번 49주차 주간 케이팝 레이더에서는 보이 그룹들의 강세가 나타나 눈길을 끌었다.우선 NCT는 이번 주간 차트에서 3곡이나 TOP10에 랭크시키며 압도적인 인기와 영향력을 입증했다. NCT U ‘90’s LOVE(나인티스 러브)’는 2,119만 뷰로, 지난 주에 이어 방탄소년단의 뒤를 바짝 쫓으며 2위를 지켰다. 이어 NCT U의 ‘Work It(워크 잇)’은 2,117만 뷰를 기록하며 13계단 상승, 3위로 새롭게 진입했으며 NCT 2020의 ‘RESONANCE(레저넌스)’도 1,075만 뷰로 10위로 진입하는 기염을 토했다.이 외에도 갓세븐의 ‘LAST PIECE'(라스트 피스)’는 2,110만 뷰로, 카이의 ‘음(Mmmh)’은 2,027만 뷰로 각가 4위와 6위로 진입했다. 이어 엔하이픈의 ‘Given-Taken(기븐 테이큰)’은 1,528만 뷰를 기록하며 새롭게 7위로 새롭게 차트에 랭크됐다.또한 방탄소년단의 ‘Dynamite’(2,031만 뷰)를 비롯해 블랙핑크의 ‘How You Like That(하우 유 라이크 댓)’(1,144만 뷰), 트와이스의 ‘I CAN’T STOP ME(아이 캔트 스톱 미)’(1,90만 뷰) 등도 TOP10을 차지했다.한편 케이팝 레이더는 음악 스타트업 스페이스오디티가 케이팝의 급성장에 따라 팬덤의 데이터를 한눈에 파악할 수 있도록 오픈한 팬덤 데이터 전문 서비스다. 현재 한국 아티스트 570개 팀의 뮤직비디오 조회수, 유튜브 구독자, 트위터, 인스타그램, 페이스북 팔로워, 팬카페 회원수 등의 변화량을 그래프와 차트 형태로 웹서비스를 통해 제공하고 있다. 최근에는 트위터와 공식 파트너 협약을 맺고 ’2020 #KpopTwitter 월드 맵‘을 공개해 화제를 모은 바 있으며, 케이팝 팬덤을 위한 앱 ‘내 손안의 덕메이트, 블립(blip)’을 출시해 팬덤의 뜨거운 반응을 얻고 있다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com