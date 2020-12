다비 (사진=올웨이즈)

재즈 R&B 싱어송라이터 겸 프로듀서 다비(DAVII)가 신보 타이틀곡 티저 영상을 공개하며 컴백 임박을 알렸다.소속사 올웨이즈 측은 오는 8일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매될 다비의 새 싱글 ‘Don’t stop the music(돈 스탑 더 뮤직)’ 타이틀곡 ‘Jamie Cullum(제이미 컬럼)’의 티저 영상을 공개했다.공개된 영상에서 다비는 선 채로 피아노를 자유자재로 연주하는 모습과 함께 상반신을 드러낸 붉은 계열의 파격적인 수트 스타일로 섹시한 카리스마와 절제된 남성미를 뽐내 눈길을 사로잡았다.특히 리드미컬한 멜로디와 독창적인 비트가 돋보이는 타이틀곡 ‘제이미 컬럼’의 음원 일부가 공개돼 팬들의 기대감을 최고조로 끌어올렸다.다비가 9개월 만에 발매하는 새 싱글 ‘Don’t stop the music’은 앨범명에서 보여지듯 끊임없이 음악을 향해 달려온 다비만의 이야기와 음악적 색깔을 녹여냈으며, 그의 롤모델인 영국 출신의 팝재즈 싱어송라이터 제이미 컬럼을 오마주한 앨범으로 큰 의미를 지녔다. 타이틀곡 ‘Jamie Cullum’과 수록곡 ‘I gotta sleep’ 총 2곡이 수록됐다.타이틀곡 ‘Jamie Cullum’은 제이미 컬럼에 대한 헌정곡으로, 작업을 할 때 느끼는 다비의 감정과 생각들, 그리고 제이미 컬럼과 같이 피아노 앞에서 늘 자유롭고 음악 안에서는 어떠한 틀 없이 평생 음악을 하고 싶다는 그의 꿈과 염원을 담았다.다비의 새 싱글 ‘Don’t stop the music’의 음원과 뮤직비디오는 오는 8일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com