시우민, 전역 기념 V라이브

글로벌 팬들과 즐기는 전역 파티

소속사 측 "전역 후 처음으로 팬들과 만나는 자리"

/사진=SM엔터테인먼트

시우민이 전역 후 첫 스케줄로 팬들과 함께하는 온라인 생방송을 진행한다.엑소 시우민은 오는 12일 오후 7시부터 네이버 V LIVE EXO 채널을 통해 라이브 방송 '시우민의 렛잇슈노우 (XIUMIN’s Let It XIUnow)'를 열고 글로벌 팬들과 소통한다.특히 이날 방송은 시우민이 전역 후 처음 팬들과 만나는 자리로, 솔로곡 '이유 (You)' 가창부터 미니 게임, 근황 토크 등 시우민의 다채로운 모습을 만날 수 있는 코너들로 구성되어 높은 관심을 얻을 전망이다.또한 시우민은 엑소 활동을 통해 감미로운 보컬과 강렬한 퍼포먼스로 글로벌한 인기를 얻었음은 물론, 다재다능한 매력과 훈훈한 비주얼로 음악뿐만 아니라 연기, 예능 등 여러 분야에서도 활약하며 많은 사랑을 받은 만큼, 앞으로의 활동이 더욱 기대를 모은다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com