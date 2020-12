BTS 'Life Goes On'이 블랙핑크, 장범준을 큰 점수 차이로 이겨

방탄소년단/사진=MBC '음악중심'

'세계적인 아이돌' 방탄소년단(BTS)이 1위에 등극했다.5일 오후 방송된 MBC ‘쇼 음악중심’에서 BTS의 'Life goes on', 블랙핑크의 'Lovesick Girls', 장범준의 '잠이 오질 않네요'가 1위 후보에 올랐다.이날 BTS 'Life Goes On'이 블랙핑크, 장범준을 큰 점수 차이로 이기며 1위를 올랐다.Life Goes On은 코로나19 상황으로 우리 모두 원하지 않는 상황에 놓였지만 "그럼에도 삶은 계속된다"라는 메시지를 전하는 BTS의 따뜻한 위로를 녹여냈다.이날 쇼 음악중심에는 BoA, 카이, GOT7, 노라조, WOODZ(조승연), NCT U, 모모랜드, 이달의 소녀, woo!ah!(우아!), 엘라스트, DRIPPIN, STAYC(스테이씨), 블링블링, BAE173, NTX, 쿠잉 등이 출연했다.음악중심은 매주 토요일 오후 3시40분 방송된다.김정호 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com