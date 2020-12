'캐럴 시즌' 돌아왔다…차트 싹쓸이하고 '특급 피처링' 신곡도

캐리 '올 아이 원…' 영국차트 2위…그란데 손잡고 '오 산타!' 발매신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 연말 분위기가 예년 같지 않지만, '캐럴 시즌'은 어김없이 돌아왔다.과거 나온 캐럴들이 음원 차트를 휩쓰는가 하면 팝스타들이 협업해 또 다른 메가 히트 캐럴의 탄생을 예고하기도 했다.영국 오피셜 차트가 5일 공개한 최신 싱글 차트에 따르면 상위 20곡 가운데 10곡이 캐럴이었다.단연 눈에 띄는 곡은 2위에 오른 머라이어 캐리의 '올 아이 원 포 크리스마스 이즈 유(All I Want for Christmas Is You)'다.이 곡은 1994년 발매된 이래 연말이면 전 세계 음악 차트를 역주행하는 곡으로, 캐리의 '연금' 같은 노래라는 우스갯소리까지 있다.지난해에는 발표된 지 25년 만에 처음으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100' 1위를 차지하는 저력을 보이기도 했다.크리스마스가 다가오는 데다 최근 핫 100에서 14위를 기록한 만큼 다음 주에는 이 차트 최상위권으로 치고 올라갈 것으로 보인다.이 밖에도 왬 '라스트 크리스마스'(3위), 포그스 '페리테일 오브 뉴욕'(8위), 마이클 부블레 '이츠 비기닝 투 룩 어 랏 라이크'(13위) 등 익숙한 캐럴이 이번 주 오피셜 싱글 차트 상위권에 이름을 올렸다.'크리스마스의 여왕'이라 불리며 매년 겨울 캐럴로 재미를 보는 스타들이 모여 새로운 캐럴을 발표하기도 했다.캐리는 '산타 텔 미'로 7년째 세계 음원 차트를 휩쓰는 아리아나 그란데와 손잡고 신곡 '오 산타!'를 전날 발매했다.차세대 휘트니 휴스턴으로 꼽히는 미국 팝 가수 제니퍼 허드슨도 목소리를 보탰다.캐리는 2010년 발표한 두 번째 크리스마스 앨범에 수록된 곡을 이들과 함께 재해석해 불렀다.이 곡은 이날 오전 10시 기준 팝송으로는 이례적으로 국내 음원 차트인 지니뮤직에서 9위, 벅스에서 17위 등 상위권을 기록하며 좋은 반응을 얻고 있다./연합뉴스