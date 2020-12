케이티, 새 EP 앨범 발매

8개월 만에 컴백하는 케이티

"코로나 시대, 연대의 정서 담아"

케이티 앨범 디자인/사진=엑시즈

케이티가 8개월 만에 돌아온다.가수 케이티(KATIE)는 4일 오후 2시 새 EP 앨범 'Our Time is Blue'를 발매한다. 8개월 만의 컴백인 것.'Our Time is Blue'에는 'Our Time', 'Blue', 'Classic', 'Faux', 'Teach a man', 'Lullaby'까지 총 여섯 곡이 수록되었다.메인 싱글 곡인 'Our Time'과 'Blue'는 감성 R&B 곡으로, 극도의 외로움 속에서 피어난 맑은 영혼을 노래하는 향수와 같은 곡이다. 팔로우 싱글 곡인 'Blue'는 유니버설 뮤직 그룹의 대표 레이블인 인터스코프 레코드(Interscope Records)의 라이징 스타로 떠오른 레이븐 칼리(Leven Kali)가 피쳐링 아티스트로 참여했다.케이티는 본연의 감성이 짙게 베어 있는 'Our Time is Blue'를 통해 한층 깊어진 소울 가득한 목소리와 특유의 감성으로 리스너를 매료시킬 예정이다.특히 이번 앨범은 '코로나 블루' 시대를 살아가는 이 시대 모든 이들에게 건네는 연대의 정서가 담겨 있어, 그 어느 때보다 케이티 본인에게도 특별한 의미를 더한다.올 상반기 미국 LA에서 팬데믹 시대를 맞이한 케이티(KATIE)는, 가족이 머무르고 있는 뉴 저지(New Jersey)로 이주해 흑인 인권을 위한 '블랙 라이브스 매터(BLM)' 시위를 직접 목격하는 등 역사적인 순간들을 경험하며 다양한 삶의 변화를 맞이했다.이러한 일련의 변화 과정에서 그녀가 느낀 감정과 이야기들을 담아낸 'Our Time is Blue'는 2020년 우리 모두가 마주할 수밖에 없었던 'Blue의 감성'을 고스란히 전달한다.또 미국 애플뮤직이 지난해 발표한 '2019년 최고의 음악 100선(THE 100 BEST SONGS OF 2019)'에 선정된 케이티(KATIE)의 'Thinkin' Bout You'를 프로듀싱한 KUYA부터 케샤(Kesha), 갈란트(Gallant), NAO 등과 작업 중인 북미 출신의 프로듀서진이 합세했고, 케이티 역시 직접 프로듀싱에 참여해 앨범의 완성도를 높였다.이와 함께 최근 공개된 케이티의 트랙별 미리 듣기와 세계관 티저 이미지는 웹툰 형식의 일러스트를 가져오는 등 마치 SF 애니메이션 같은 신비로움과 미스터리한 분위기를 한껏 자아내 눈길을 끌었다.소속사 액시즈(AXIS) 관계자는 "이번 앨범은 오리지널 웹툰 시리즈와 연결시켜 한층 더 깊은 감성을 확장해 나가는 '메타버스(metaverse)' 프로젝트의 일환"이라고 설명했다.케이티(KATIE)는 "LA에서 홀로 생활하며 외로웠던 시기에 이 앨범을 준비하면서 이 도시에 적응하며 성장할 수 있었다"고 앨범에 대해 소개했다.한편, 방탄소년단의 미국 내 음원 유통을 담당하고 있는 콜럼비아 레코드 UK 본사와 함께 진행한 이번 앨범 'Our Time is Blue'는 4일 오후 2시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개되며, 뮤직비디오는 추후 공개 예정이다.