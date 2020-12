방탄소년단 'IDOL' 8억뷰 돌파

그룹 방탄소년단의 ‘IDOL’ 뮤직비디오가 8억뷰를 돌파했다.방탄소년단이 2018년 8월 발표한 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’의 타이틀곡 ‘IDOL’ 뮤직비디오 유튜브 조회수가 12월 2일 오후 6시 14분경 8억 건을 넘었다. 팝가수 니키 미나즈가 피처링에 참여한 버전의 뮤직비디오 조회수까지 합치면 9억 이상의 조회수를 기록 중이다.‘IDOL’은 공개 직후 미국 빌보드 ‘핫 100’ 11위, 영국 ‘오피셜 싱글 차트 톱 100’ 21위에 오르며 글로벌 인기를 증명했다. 또한, 방탄소년단은 ‘IDOL’ 뮤직비디오로 2018년 11월에 개최된 미국 음악 및 영화, TV 분야 시상식 ‘2018 E! People’s Choice Awards’에서 올해의 뮤직비디오(Music Video of 2018)’ 상을 수상하기도 했다.즐거운 축제 분위기가 느껴지는 ‘IDOL’ 뮤직비디오는 열대 사바나 초원과 북청 사자놀이, 유로-아시안 건축 및 한국 전통 양식을 차용한 화려한 세트로 눈길을 끈다. 특히, 한국의 사물놀이 및 탈춤이 어우러진 퍼포먼스와 서브컬처의 그래픽 효과가 어우러져 화려한 비주얼이 돋보인다.8억뷰를 기록한 ‘IDOL’ 뮤직비디오를 포함한 방탄소년단의 억뷰 뮤직비디오는 총 28편이다. 11억뷰를 기록한 ‘DNA’, 10억뷰의 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’, 각 8억뷰의 ‘FAKE LOVE’와 ‘MIC Drop’ 리믹스, 각 6억뷰의 ‘불타오르네 (FIRE)’, ‘피 땀 눈물’, ‘쩔어’, ‘Dynamite’, 5억뷰의 ‘Save ME’, 4억뷰의 ‘Not Today’가 있다.또 각 3억뷰를 돌파한 ‘상남자’와 ‘봄날’, 2억뷰씩의 ‘호르몬 전쟁’, ‘I NEED U’, ‘ON’ 키네틱 매니페스토 필름, ‘ON’, ‘Black Swan’과 각 1억뷰를 넘은 ‘Danger’, ‘하루만’, ‘We are bulletproof PT.2’, ‘RUN’, ‘Serendipity’, ‘Singularity’, ‘No More Dream’, ‘IDOL (Feat. Nicki Minaj)’, ‘Dynamite’ B-side, ‘Life Goes On’ 등이 있다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com