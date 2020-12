[연예팀] 소녀시대 태연이 오는 15일 새 미니앨범 ‘왓 두 아이 콜 유(What Do I Call You)’를 발매한다.오는 15일 공개되는 태연의 네 번째 미니앨범 ‘왓 두 아이 콜 유(What Do I Call You)’는 다채로운 장르의 총 6곡이 수록되어, 태연만의 음악 감성을 만나 볼 수 있다.특히 태연은 올해 싱글 ‘해피(Happy)’를 비롯해, SBS 드라마 ‘브람스를 좋아하세요?’ OST ‘내일은 고백할게’, 피처링으로 참여한 크러쉬의 ‘놓아줘’, 이승철 데뷔 35주년 기념 듀엣곡 ‘마이 러브(My Love)’까지 다양한 음악 활동을 통해 막강 차트 파워와 만능 보컬리스트다운 면모를 입증한 만큼, 이번 앨범 역시 기대를 모으고 있다.한편, 태연의 네 번째 미니앨범 ‘왓 두 아이 콜 유(What Do I Call You)’는 금일(3일)부터 각종 온,오프라인 음반 매장에서 예약 판매가 시작된다.(사진제공: SM엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr