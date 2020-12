방탄소년단 'MIC Drop' 리믹스 뮤비 8억뷰 /사진=빅히트

그룹 방탄소년단(BTS)이 ‘MIC Drop’ 리믹스 뮤직비디오로 8억뷰를 달성하며 또 다른 기록을 세웠다.2017년 11월 공개된 ‘MIC Drop’ 리믹스 뮤직비디오 유튜브 조회수가 12월 1일 오전 6시 56분 경 8억 건을 넘어섰다. 이로써 방탄소년단은 11억뷰를 돌파한 ‘DNA’, 10억뷰의 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’, 앞서 8억뷰를 넘은 ‘FAKE LOVE’에 이어 통산 4번째 8억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.‘MIC Drop’ 리믹스는 2017년 9월 발매된 LOVE YOURSELF 承 ‘Her’의 수록곡 ‘MIC Drop’을 세계적인 DJ 스티브 아오키(Steve Aoki)가 리믹스한 곡이다. 공개 직후 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’에 28위로 진입했고, 10주 연속 차트에 이름을 올리며 전 세계적인 인기를 입증했다.방탄소년단과 스티브 아오키가 함께 출연한 뮤직비디오는 감각적이고 세련된 영상미가 돋보인다. 여기에 독특하고 강렬한 사운드와 방탄소년단의 화려한 퍼포먼스가 더해져 풍성한 볼거리를 선사한다. 특히, 영상 후반부 마이크를 떨어뜨리는 장면이 큰 화제를 모았다.방탄소년단은 ‘MIC Drop’ 리믹스를 포함해 총 28편의 억뷰 뮤직비디오를 보유하고 있다. 11억뷰의 ‘DNA’, 10억뷰의 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’, 8억뷰의 ‘FAKE LOVE’, 7억뷰의 ‘IDOL’, 각 6억뷰를 넘은 ‘불타오르네 (FIRE)’, ‘피 땀 눈물’, ‘쩔어’, ‘Dynamite’, 5억뷰의 ‘Save ME’, 4억뷰의 ‘Not Today’, 각 3억뷰를 돌파한 ‘상남자’와 ‘봄날’, 2억뷰씩의 ‘호르몬 전쟁’, ‘I NEED U’, ‘ON’ 키네틱 매니페스토 필름, ‘ON’, ‘Black Swan’과 각 1억뷰를 돌파한 ‘Danger’, ‘하루만’, ‘We are bulletproof PT.2’, ‘RUN’, ‘Serendipity’, ‘Singularity’, ‘No More Dream’, ‘IDOL (Feat. Nicki Minaj)’, ‘Dynamite’ B-side, ‘Life Goes On’ 등이다.한편 이날 방탄소년단은 신곡 '라이프 고스 온'(Life Goes On)으로 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100' 1위 왕좌를 다시 탈환했다. '다이너마이트'도 14위에서 3위로 뛰어오르며 방탄소년단의 2곡이 핫 100 '톱 5'에 자리했다.빌보드 62년 역사상 핫 100 차트에서 한국어 가사의 곡이 1위에 오르기는 이번이 처음이다.방탄소년단은 올해 8월 발매한 영어 싱글 '다이너마이트'(Dynamite)로 한국 가수 최초로 핫 100 정상에 처음 올랐다.10월에는 방탄소년단이 피처링에 참여한 조시 685와 제이슨 데룰로의 '새비지 러브'(Savage Love) 리믹스 버전이 핫 100 1위를 기록했다. '새비지 러브' 일부 가사가 한국어이긴 하지만 피처링 참여인 탓에 '라이프 고스 온'의 1위는 의미가 더 크다.'라이프 고스 온'이 수록된 'BE' 앨범도 이번 주 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 1위에 진입해 방탄소년단은 빌보드의 메인 앨범 및 싱글 차트 정상에 동시 데뷔하는 기록도 남기게 됐다.빌보드에 따르면 한 주에 빌보드 200과 핫 100 정상에 동시 데뷔한 기록을 가진 가수는 팝 디바 테일러 스위프트와 방탄소년단뿐이다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com