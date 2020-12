블랙핑크, 대형 프로젝트 'BLACKPINK - THE INVITATION' 3일 공개

[연예팀] 블랙핑크의 2020년 대미를 장식할 새로운 대형 프로젝트가 오는 3일 베일을 벗는다.YG엔터테인먼트는 금일(1일) 오후 12시 공식 블로그와 SNS 채널에 '블랙핑크- 더 인비테이션(BLACKPINK - THE INVITATION)'이라는 제목의 영상을 공개했다.흰 장갑을 낀 누군가가 어떤 특별한 물건과 블랙핑크에게 보내는 편지를 암호가방에 담는 모습이 담겼다. 과연 그 정체가 무엇일지, 발신인은 누구인지 보는 이의 호기심을 자극한다.첩보 영화를 떠올리게 하는 긴장감 넘치는 사운드와 의문의 숫자들이 암시돼 주목된다. 암호가방의 비밀번호를 비롯해 '11AM KST-DEC. 3RD. 2020'이라는 배송 정보가 특히 시선을 사로잡는다.YG는 앞서 '블랙핑크 어라운드 더 월드(BLACKPINK - AROUND THE WORLD)'라는 티저 영상을 공개했다. 이 영상에는 세계 주요 도시들의 위성뷰 사진과 현지 시간, 블랙핑크의 시그니처 사운드가 삽입돼 글로벌 팬들을 마음을 설레게 했다.아직 구체적인 정보는 알려지지 않았으나 보통 약 1개월 전부터 본격적인 프로모션이 진행되는 점을 떠올리면 블랙핑크의 연말 빅 이벤트가 예상되기 때문. 12월 3일 오전 11시(한국시간) 그 특별한 초대장이 도착한다고 예고된 셈이다.블랙핑크는 올해 왕성한 활동으로 글로벌 음악 시장에서 독보적 입지를 굳혔다. 지난 5월 팝스타 레이디 가가와의 협업곡 ‘사워 캔디(Sour Candy)’부터 6월 ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’, 8월 ‘아이스크림(Ice Cream)’, 10월 데뷔 4년 만의 첫 정규앨범 '더 앨범(THE ALBUM)' 등 발표하는 신곡마다 K팝 걸그룹 새 역사를 세웠다.(사진제공: YG엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr