고스트나인, 새 미니앨범 'PRE EPISODE 2 : W.ALL' 트랙리스트 공개

[연예팀] 고스트나인(GHOST9)이 새 미니앨범의 트랙리스트를 공개했다.고스트나인은 금일(1일) 자정 0시, 공식 SNS를 통해 새 미니앨범 '프리 에피소드 2 : 월(PRE EPISODE 2 : W.ALL)'의 트랙리스트를 공개하며 컴백 기대감을 높였다.'프리 에피소드 2 : 월'은 데뷔 앨범 '프리 에피소드 1 : 도어(PRE EPISODE 1 : DOOR)'의 연장선으로, 가요계 문을 열고 빛을 향해 나아가는 소년들의 모습을 담아냈다.타이틀곡 '월(W.ALL)'을 포함해 '피스(Peace(INTRO))' '큰물에서 놀아 (SPLASH)' '레드 사인(Red Sign)' '한 글자도 놓치지 마 (Focus)' '꿈길 (Way to you)' 등 총 6개 트랙이 수록됐다.특히 트랙리스트에는 '고스트나인은 당신이 벽 뒤에서 말하는 모든 것을 듣고 있다'라는 메시지와 함께 우주 속 안개 낀 절벽을 마주한 모습을 담아내 눈길을 사로잡는다.이처럼 고스트나인은 컴백 일정을 담은 플랜 포스터 를 시작으로 트랙리스트를 순차적으로 공개하며 새 앨범 '프리 에피소드 2 :월'을 향한 기대감을 증폭시키고 있다.한편, 고스트나인은 오는 10일 새 미니앨범 '프리 에피소드 2 : 월'을 발표하고 컴백한다.(사진제공: 마루기획)