방탄소년단 'BE' 앨범, 빌보드 싱글차트에 7곡 동시진입

'스킷' 제외 전 트랙…1위 '라이프 고스 온'·3위 '다이너마이트'그룹 방탄소년단(BTS)이 새 미니앨범 'BE' 수록곡 8곡 중 7곡을 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 동시에 진입시키는 기염을 토했다.타이틀곡 '라이프 고스 온'(Life Goes On)이 한국어 곡으로는 처음으로 핫 100 1위를 차지한 것 이외에도 대부분의 수록곡이 차트에 올랐다.30일(현지시간) 빌보드에 따르면 디지털 싱글로 지난 8월 선발매한 수록곡 '다이너마이트'(Dynamite)가 지난주 14위에서 이번 주 3위로 깜짝 '역주행'했다.이 곡은 핫 100에 1위로 먼저 데뷔해 14주째 상위권을 지키고 있다.이외에도 수록곡 '블루 & 그레이'(Blue & Grey)가 13위, '스테이'(Stay)가 22위, '내 방을 여행하는 법'(Fly to My Room)이 69위, '잠시'(Telepathy)가 70위, '병'(Dis-ease)이 72위를 기록했다.차트에 들지 않은 나머지 한 곡은 방탄소년단 멤버들이 '다이너마이트' 핫 100 1위 당시 나눈 대화를 그대로 들려주는 스킷(Skit) 트랙이다.음악으로는 사실상 앨범 전곡이 발매 직후 한꺼번에 '차트인'한 것이다.멤버 지민은 'BE' 발매 전이던 10월 초 미국 NBC 인기 프로그램 '팰런쇼' 인터뷰에서 "'다이너마이트'만큼이나 좋은 곡들이 많이 담겨 있으니 빌보드 '핫 100'에 많은 곡이 오르면 좋겠다"고 말한 바 있는데 현실이 된 셈이다.핫 100 '톱 3'에 두 곡을 동시에 올려놓은 그룹은 2009년 6∼7월 블랙 아이드 피스의 '붐 붐 파우', '아이 가타 필링' 이후 처음이다.이제까지 방탄소년단이 핫 100에 동시 진입시킨 곡은 3곡이 최다 기록이다.이번에 핫 100에 진입한 곡들 모두 전작보다 전반적으로 순위가 높아졌다는 점도 눈길을 끈다.올해 2월 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)을 발매했을 때는 타이틀곡 '온'(ON)이 4위, '시차'(My Time)가 84위, '필터'(Filter)가 87위를 기록했다.방탄소년단의 미국 현지 팬층이 그사이 한층 커졌다고 해석할 수 있는 대목이다.'다이너마이트'의 히트가 방탄소년단을 좀 더 많은 대중에게 알렸고 새로운 팬 유입 계기가 된 것 아니냐는 분석이 나온다./연합뉴스