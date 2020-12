BTS 지민, 빌보드 1위 소감 전해

'Life Goes On' 빌보드 핫100 차트 1위

지민 소감 / 사진 = 한경DB

그룹 방탄소년단(BTS)이 'Life Goes On(라이프 고즈 온)'으로 빌보드 핫100 차트 1위에 오른 가운데, 멤버 지민이 소감을 밝혀 주목받았다.지민은 1일 방탄소년단 공식 SNS를 통해 "정말 너무 너무 감사합니다. 1위도 너무 감사한데 3위 안에 저희 곡이 두개라니. 사랑해주시는 아미 여러분들 모두에게 진심으로 감사드립니다"라고 전했다. 이어 "앞으로 더 좋은 앨범 들려드리기 위해 최선을 다하겠습니다! (안자고 기다리다 잠깐 졸았었어요)라고 덧붙였다.지민이 글과 함께 공개한 사진은 크리스마스 트리 앞에서 찍은 자신의 셀카와 '빌보드 핫100' 차트다. 1위에는 'Life Goes On'이, 3위에는 'Dynamite(다이너마이트)'가 랭크되었다.미국 음악 전문 매체 빌보드는 지난달 30일(이하 현지시간) 공식 홈페이지를 통해 방탄소년단이 'Life Goes On'으로 '핫 100' 차트 정상에 등극했다고 알렸다. 한글 가사 위주의 노래가 1위에 오른 것은 빌보드 차트 62년 역사 상 처음 있는 일이다.이로써 방탄소년단은 'Dynamite', 피처링에 참여했던 Jason Derulo의 'Savage Love (Laxed – Siren Beat)' 리믹스 버전에 이어 'Life Goes On'으로 세 번째 '핫 100' 1위를 기록했다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com