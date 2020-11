청하 (사진=MNH엔터테인먼트)

솔로 아티스트 청하가 화려하게 컴백한다.청하는 27일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 컬래버레이션 싱글 ‘Dream of You (with R3HAB)’를 발매한다.‘Dream of You (with R3HAB)’는 하우스 리듬과 선이 굵은 베이스 라인이 이끄는 일렉트로닉 장르다. 스트링, 브라스, 보코더의 레트로 사운드와 몽환적인 신디사이저 사운드가 다채롭게 어우러진 곡으로 청하의 중‧저음 매력을 느낄 수 있다.특히 이번 작업에는 네덜란드 출신의 세계적인 DJ이자 프로듀서 R3HAB(리햅)이 참여해 한층 완성도를 높였다. R3HAB은 리한나, 드레이크, 콜드플레이, 마돈나, 레이디 가가, 마룬5 등 세계적인 뮤지션들의 리믹스를 만들며 주목받은 실력파 DJ로, 청하와의 최고의 시너지를 예고해 리스너들의 관심을 이끌고 있다.청하는 그간 파워풀한 에너지와 독보적인 보이스, 눈을 사로잡는 강렬한 퍼포먼스로 음악 팬들의 오감을 만족시켜왔다. 새 컬래버레이션 싱글 ‘Dream of You (with R3HAB)’에서는 한층 더 성숙하고 견고해진 청하표 카리스마를 예고해 대중들의 궁금증과 기대를 자아내고 있다.한편 청하는 오는 12월 10일 싱글 ‘X’를 추가 발매하며, 내년 1월에는 첫 번째 정규앨범 ‘QUERENCIA(케렌시아)’를 선보일 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com