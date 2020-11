'뮤직뱅크' 모모랜드, 청량한 틴크러시 'Ready Or Not' 무대 선보여

[연예팀] 모랜드(MOMOLAND)가 청량한 틴크러시 매력으로 시청자들을 사로잡았다.모모랜드는 금일(27일) 오후 방송된 KBS 2TV '뮤직뱅크'에서 신곡 ‘레디올낫(Ready Or Not)’으로 무대를 선보였다.이날 방송에서 모모랜드는 ‘레디올낫(Ready Or Not)’의 중독성 강한 멜로디와 함께 유니크한 댄스 퍼포먼스를 선보여 이목을 사로잡았다.신곡 ‘레디올낫(Ready Or Not)’은 가수 겸 프로듀서 싸이(PSY)가 참여해 화제를 모았으며, 모모랜드가 처음 시도하는 틴 팝(Teen Pop) 장르에 거부하기 힘든 색소폰 훅과 업비트의 강렬함이 가미된 곡이다.'오늘의 프롬 파티(prom party)에서는 내 매력과 가치를 마음껏 뽐내겠다'라는 당돌함과 당당함이 재치 있게 표현돼 곡의 중독성을 한층 업그레이드시켰다.한편 이날 방송에는 모모랜드를 비롯해 에스파, BAE173, 루시, NCT U, 스테이씨, 스트레이키즈, 우아!, 나띠, 노라조, 다크비, 드리핀, 라비던스, 블링블링, 비투비 포유, 엘라스트, 쿠잉 등이 출연했다.(사진출처: KBS 2TV 뮤직뱅크 캡처)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr