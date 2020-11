다비(DAVII) (사진=다비 SNS)

재즈 R&B 싱어송라이터 겸 프로듀서 다비(DAVII)가 팬들과 함께 완성한 제이미 컬럼 커버곡을 공개했다.26일 다비는 자신의 SNS를 통해 제이미 컬럼의 ‘I’m All Over It’ 커버 영상을 게재했다.공개된 영상에는 제이미 컬럼의 ‘The Pursuit’ 앨범 재킷과 함께 다비의 목소리로 채운 ‘I’m All Over It’가 담겼다. 다비의 감미로운 보이스와 감각적인 편곡 실력이 어우러져 고품격 감성을 선사했다.이번 영상은 다비가 작업실에서 라이브 방송을 통해 팬들의 의견을 즉석으로 모아 만든 커버곡으로, 다양한 악기를 여러 버전의 연주로 들려주며 완성, 보다 특별한 의미를 더했다.또한 다비는 SNS를 통해 오는 12월 발매를 확정 지은 새 앨범에 대한 깜짝 스포를 연이어 공개하며 기대감을 불러일으키고 있다. 이번 커버 영상 또한 다비의 새 앨범과 어떤 연관성이 있을지 팬들의 궁금증을 높이고 있다.다비는 현재 새 앨범 준비에 심혈을 기울이고 있으며, 오는 2021년 1월 16일 오후 2시와 4시 첫 팬미팅 ‘스타의 레스토랑’을 개최할 예정이다. ‘스타의 레스토랑 with 다비’ 얼리버드 티켓은 오는 29일 밤 11시 59분까지 스타팅 홈페이지를 통해 예매할 수 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com